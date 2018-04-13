Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'ni 103. yılı dolayısıyla Çanakkale Sergisi'ni ziyaretçileriyle buluşturuyor

Keçiören Belediyesi, tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'ni 103. yılında düzenlediği etkinliklerle ölümsüzleştirmeye devam ediyor.

Keçiören FTZ AVM'ye açılan Çanakkale Sergisi nde büyük destana dair eserler yer alıyor. 20 stanttan oluşan sergide savaşta kullanılan silah, mermi, alet ve mühimmatın yanı sıra askerlerin kişisel eşyaları da sergileniyor. Tarih şuuruna katkı sunan ve toplamda 6 bine yakın parçanın yer aldığı sergi özellikle öğrenciler tarafından merakla incelenirken, serginin 16 Nisan'a kadar ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Çanakkale destanı nın gelecek nesillere unutturulmaması hususunda azami gayret sarf eden Keçiören Belediyesi Çanakkale Sergisini 16 -23 Nisan tarihleri arasında Antares AVM, 30 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde de Forum AVM'de ziyaretçileriyle buluşturacak.

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