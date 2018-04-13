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Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'ni 103. yılı dolayısıyla Çanakkale Sergisi'ni ziyaretçileriyle buluşturuyor

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Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi'ni 103. yılı dolayısıyla Çanakkale Sergisi'ni ziyaretçileriyle buluşturuyor
Keçiören Belediyesi, tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'ni 103. yılında düzenlediği etkinliklerle ölümsüzleştirmeye devam ediyor.

Keçiören FTZ AVM'ye açılan Çanakkale Sergisinde büyük destana dair eserler yer alıyor. 20 stanttan oluşan sergide savaşta kullanılan silah, mermi, alet ve mühimmatın yanı sıra askerlerin kişisel eşyaları da sergileniyor. Tarih şuuruna katkı sunan ve toplamda 6 bine yakın parçanın yer aldığı sergi özellikle öğrenciler tarafından merakla incelenirken, serginin 16 Nisan'a kadar ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Çanakkale destanının gelecek nesillere unutturulmaması hususunda azami gayret sarf eden Keçiören Belediyesi Çanakkale Sergisini 16 -23 Nisan tarihleri arasında Antares AVM, 30 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde de Forum AVM'de ziyaretçileriyle buluşturacak.

BU MİLLET TÜM OYUNLARI BOZAR

Çanakkale Sergisiyle tarih şuuruna katkı sunmayı amaçladıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; "Çanakkale Geçilmez diyerek destan yazan kahramanlarımızı destanın 103. yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bütün amacımız halkımızın, özellikle gençlerimizin sağlıklı bir tarih şuuruna sahip olma imkanlarını genişletmektir.  Çanakkale ruhunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Bu vatanın evlatları işgale, istilaya karşı durarak şehit oldular.  Tarihin akışını değiştirerek tüm oyunları bozan kahraman milletimiz tarihinden güç almaya devam edecektir." diye konuştu.​

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