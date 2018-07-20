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Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi öğrencileri can dostları ziyaret ettiler

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Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi öğrencileri can dostları ziyaret ettiler
Keçiören Belediyesi çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için yeni bir çalışma başlattı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve hayvan sevgisini artırmak amacıyla çocuklar, Ovacık’ta bulunan Geçici Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ediyor. KEDEM (Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi) öğrencileri yaz okullarında eğitimlerine devam ederken barınak ziyaretleri ile de minik dostlara karşı şefkatli olmayı öğreniyorlar.

Hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda da 9 KEDEM şubesinde çocuklara seminerler veriliyor. Sokak hayvanlarına nasıl yaklaşmalıyız?, kısırlaştırma neden yapılır?, 5199 sayılı kanunda neler var? gibi konularla ilgili bilgi verilen seminerlere katılan çocuklar aynı zamanda merak ettikleri soruları da sorabiliyorlar. Hayvanların kısırlaştırılma ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgilerin verildiği barınak ziyaretinde ise minik dostlara sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, şefkatli olma ve dünyayı diğer canlılarla paylaşma konusunda duyarlılık kazanıyorlar.

Özellikle yaz mevsiminde bir kap mama ve bir kap su ile sokaktaki canlılara yardım eli uzatılması gerektiğini de söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak çocuklara hayvan sevgisi aşılanmasını amaçladıkları çalışma ile ilgili, “Özellikle çocuklarımızın şefkat ve merhamet duygularının gelişmesinde hayvan sevgisinin önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz, dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Biz de hem barınak ziyareti hem de seminerimizde çocuklarımıza sorumluluk bilinci aşılıyor onları bilinçlendiriyoruz. Barınağımızda minik dostlarımızı yakından tanıma fırsatı yakalıyorlar.” diye konuştu.​

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