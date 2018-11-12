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Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi öğrencileri LÖSEV'e destek ve moral ziyaretinde bulundu

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Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi öğrencileri LÖSEV'e destek ve moral ziyaretinde bulundu
Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencileri LÖSEV Köyünü ziyaret ederek Lösemili çocuklar ve ailelerine destek oldu.

Çocukların bilgilenme ve eğitim süreçlerine katkı koyan KEDEM, aynı zamanda öğretici ve bilinçlendirici etkinliklerle de gelişimlerine yardımcı olma görevini sürdürüyor. Öğretmenleri eşliğinde Gölbaşı'ndaki LÖSEV Köyü'nü ziyaret ederek Lösemi Haftasında yaşıtlarına destek olan 9 KEDEM şubesinden 100 öğrenci, LÖSEV'in hizmetlerini yakından görme fırsatı yakalarken, eğitim semineri ile  de bilgilendirildiler.

Hasta ve ailelerinin kaldığı otel ve köyün içindeki evleri gezerek lösemili hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennilerini dile getiren çocuklar, ayrıca atölye çalışmalarına katılarak LÖSEV Vakfına yardım için satışa sunulan ürünlerin hazırlıklarına yardım etti.

BAŞKAN AK’IN HEDİYESİ SEVİNDİRDİ

Kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ve yaşıtlarına destek olmak için geldiklerini belirten KEDEM öğrencileri, "Burada iyileşmeyi bekleyen yaşıtlarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Burada onlara destek olmaktan ötürü çok mutluyuz. Onlara katkı olsun diye biz de elimizden geldiği kadar atölyeye el becerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandılar.

KEDEM kurs merkezlerinde lösemili çocuklara katkıda bulunmak amacıyla topladıkları kupa bardakları ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın hediyesi oyuncakları da LÖSEV’e teslim eden çocuklar onların mutluluğuna tanık olmalarının ardından köyden ayrıldılar.​

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