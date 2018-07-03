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Keçiören Belediyesi ekipleri her mahalleyi 72 saat arayla gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor

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Keçiören Belediyesi ekipleri her mahalleyi 72 saat arayla gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor
Keçiören Belediyesi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelerle mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve karasineklerin artmasına karşı harekete geçen Keçiören Belediyesi ekipleri her mahalleyi 72 saat arayla gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte, balkonlarında, parklarında, dışarıda daha çok zaman geçirmek isteyenlerin kâbusu olan haşerelere karşı kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başlatıldı. Özellikle vatandaşın yoğun olduğu ve gıda ihtiyaçlarını karşıladığı pazaryerlerine ayrı bir özen gösteriliyor. Semt pazarları düzenli olarak ilaçlanıyor ve böylece vatandaşa yönelik önleyici sağlık hizmetleri her bölgeye ulaştırılıyor. Çöp alanlarına, ortak kullanım alanlarına özel ilaç ve dezenfeksiyon işlemi yapılarak, koruyucu sağlık hizmetleri tüm sahaya yayılıyor.

LARVA İLAÇLAMASINA DEVAM

Özellikle sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor. Böylece  yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiliyor.

Larva ve uçkun olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen mücadelede larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesi amaçlanıyor. Larva mücadelesiyle sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriliyor.

İlaçlama çalışmasında kullanılan ilaçların insan ve doğaya uyumlu olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşımız yaz mevsiminde açık alanlarda rahatça zaman geçirmesi için mahalle ilaçlamalarımıza aralıksız devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor, doğal yaşamı da koruyoruz." ifadelerini kullandı.​

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