Tüm canlıların yaşam hakkının korunması gerektiği konusundaki titiz çalışmaları ile adından söz ettiren Keçiören Belediyesi, Geçici Hayvan Barınağı için kolları sıvadı.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi Bağlum’a 3 bin 430 m² alan üzerine yapılan geçici hayvan barınağının inşaatına başladı.

Eylül sonu tamamlanması planlanan barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 m² alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak.

İnşaatının % 30 seviyelerinde olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyoruz. Geçici Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyoruz. Keçiören’e şimdi yeni bir hayvan barınağı kazandırıyoruz. Daha modern, hijyenik ve işlevsel olacak merkezimizde de can dostlarımıza gerekli özeni göstermeye ve sahiplendirme işlemlerini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.