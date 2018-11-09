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Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı yenileniyor

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Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı yenileniyor
Tüm canlıların yaşam hakkının korunması gerektiği konusundaki titiz çalışmaları ile adından söz ettiren Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı hizmete açmak için gün sayıyor.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi Bağlum’a 3 bin 430 m² alan üzerine yapılan geçici hayvan barınağının inşaatında sona yaklaştı.

İnşaatının 70’i tamamlanan ve Aralık ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 m² alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak.

Hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında özenli olduklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’e şimdi yeni bir hayvan barınağı kazandırıyoruz. Daha modern, hijyenik ve işlevsel olacak merkezimizde de can dostlarımıza gerekli özeni göstermeye ve sahiplendirme işlemlerini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hayvan Hakları Yasasının düzenlenmesi noktasında talimat verdiğini de hatırlatan Başkan Ak, “Cumhurbaşkanımız hayvanlara kötü muamele edenleri, “İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızlar” olarak tanımlıyor. Bu konudaki hassasiyetini biliyoruz, Hadis – i Şerifte ‘Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.’ buyuruluyor. Bizler can dostlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesinden ve onlara kötü muamelenin önlenmesinden de sorumluyuz.” diye konuştu.

Ak, Ovacık’taki Geçici Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimlerin ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği can dostları doğal ortamına bıraktıklarını da hatırlattı. ​

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