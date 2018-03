3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle Keçiören Belediyesi hizmet binasında yapılan ücretsiz işitme testine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Vatandaşların sağlığına yönelik hizmetleriyle de öne çıkan Keçiören Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve OKSUD (Türkiye Odyoloji Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği) iş birliği ile ücretsiz işitme testi etkinliği düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mustafa Ak da işitme testi yaptıranlar arasındaydı. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, Başkan Ak'ın her iki kulağının da çok sağlıklı olduğunu belirterek, "Hiçbir işitme sorunu görünmemektedir." dedi.



Keçiören Belediyesi hizmet binasına yerleştirilen işitme ölçüm cihazı ile yapılan kontrol sırasında uzmanlar vatandaşların sorularını da yanıtladı. Tarama amaçlı yapılan uygulamada işitme kaybı yaşayanlar kliniğe yönlendirilirken, işitme sağlığının nasıl korunması gerektiğine dair bilgiler de verildi. Vatandaşların işitme ile ilgili bilgilerini ölçen bir anket çalışmasının da yapıldığı etkinlikte, vatandaşlar gürültülü ortamlara uzun süre maruz kalmamaları konusunda da uyarıldı.



Sağlığın her şeyin başı olduğunu belirten Başkan Ak, “Sağlıklı toplumlar sağlıklı bireylerden oluşur. Belediye olarak özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle bu etkinliği düzenledik. Her hastalıkta erken teşhis önemlidir ve işitme kaybı da erken tanıyla önlenebilir. Etkinliğimizle ayrıca kulak hastalıklarına dikkat çekmek ve işitme engellilere yönelik toplumsal duyarlılığı da artırmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.​