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Keçiören Belediyesi, mobil cenaze hizmet aracı ile işlemler daha hızlı

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Keçiören Belediyesi, mobil cenaze hizmet aracı ile işlemler daha hızlı
Keçiören Belediyesi vatandaşların cenaze işlemlerini hızlandıran mobil cenaze hizmet aracıyla bu acılı zamanda sıkıntı çekmemeleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Vatandaşın iyi ve kötü gününü paylaşarak yanında olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, mobil cenaze hizmet aracı ile işlemlerin kolaylaştırıldığına dikkat çekti. İlçe sınırları içerisinde ikamet edip evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporları cenaze hekimleri tarafından evinde düzenlenirken, mobil cenaze hizmet aracıyla ölüm beyan formu ve yol izin belgeleri düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderiliyor.

Cenaze yakınlarının araç, çadır, defin malzemesi (Kefen) talepleri evinden ayrılmadan karşılanırken, din görevlisi de Kur’an-ı Kerim okuyarak başsağlığı dilekleri ile acılı ailenin yanında oluyor. Taziye ziyaretlerine zaman zaman bizzat katılan Başkan Mustafa Ak, “Paylaştıkça acılar azalır. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde onlara destek olmayı görev addediyoruz. Cenazenin nakli ve cenaze yakınları için servis hizmeti sunuyoruz, il içi ve il dışı dahil Haziran ayında 405 sefer araç tahsis ederek toplam 98.623 km yol, Temmuz ayında da 459 sefer, 111.434 km kat ettik.” ifadelerini kullandı.

Cenaze hizmetleri biriminde yıllık ortalama 4.750 adet cenaze işlemi gerçekleştirilirken, cenaze evlerine ikramlar gönderilerek vatandaş zor gününde yalnız bırakılmıyor.​

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