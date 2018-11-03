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Keçiören Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi düzenledi

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Keçiören Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi düzenledi
Keçiören Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği gezi ile muhtarlar, Şanlıurfa ve Gaziantep’in tarihi yerlerini görme imkanı yakaladılar.

Şanlıurfa’da Keçiören’in kardeş belediyesi Siverek ile Gaziantep’teki kardeş belediye Şahinbey’e misafir olan muhtarlar ve eşleri tarihi güzellikleri yerinde görürken mistik havayı da doyasıya yaşadılar. Şanlıurfa’daki sıra gecesi ile Fırat Nehri üzerinde tekne turuna katılan muhtarlar, Gaziantep’te de Yeşil Vadi, Göbekli Tepe ve meşhur Bakırcılar Çarşısını gezdiler.

KARDEŞLİK PEKİŞİYOR

Misafirperverlikleri için kardeş belediyelere ve bu imkanı sağladığı için Keçiören Belediyesine teşekkürlerini sosyal medya aracılığı ile ileten muhtarlar, gezilerin kardeşliğin pekişmesine vesile olduğu ortak görüşünü de dile getirdiler.

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, kısa bir değerlendirme bulunarak; “Ülkemizin dört bir tarafı bizlere cenneti anımsatıyor, bizler için sayısız nimetler içeriyor. Kardeş belediyelerimiz tarafından çok iyi bir şekilde misafir edildik. Gezi vesilesiyle muhtar arkadaşlarımız arasındaki muhabbet ve dayanışmanın da arttığına inanıyorum. Bizlere bu fırsatı sağlayan Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak’a tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

45 MUHTARLIK BİNASINI YENİLEDİK

Büyük devlet olma vizyonunun yerelde başladığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olmaktadır. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz, bunu yaparken de muhtarlarımızın istek ve önerilerine büyük önem veriyoruz. İstişare toplantıları ile de zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu sene yine Kızılcahamam'da aileleriyle birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik, değerlendirmelerde bulunduk. İş birliği içinde Keçiören'in mutluluğu, huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Başkan Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatından sonra Muhtar İşleri Müdürlüğü’nü kuran ilk belediye olduklarına da dikkat çekerek, “Muhtarlarımızın hizmet kalitesini artırmak için 45 muhtarlık binamızı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk." bilgisini de verdi.​

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