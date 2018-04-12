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Keçiören Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzenleyerek herkesi sağlıklı yaşama davet etti

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Keçiören Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzenleyerek herkesi sağlıklı yaşama davet etti
Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur ilkesiyle hareket eden Keçiören Belediyesi, 7-13 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzenleyerek herkesi sağlıklı yaşama davet etti.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile gerçekleşen ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünden başlayan  yürüyüşe katılan gençler, ellerinde "sağlıklı beslenerek hareket et", "hareket et, iyi hisset", "sağlıklı yaşam için aktivite şart" mesajları taşıyan pankartlar taşıdılar. Keçiören Belediyesi'nin ödüllü tema vadisi Gümüşdere Ihlamur Vadisi boyunca devam eden yaklaşık 3 km'lik yürüyüş ile obeziteye karşı da farkındalık oluşturulması amaçlanırken, 7'den 77'ye herkes fiziksel aktiviteye davet edildi.

Öğretmenler, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, yürüyüşün obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam ve harekete teşvik amacı taşıdığının altını çizdi.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Ayşe Eren de Keçiörenli'lerin çok şanslı olduğunu vurguladığı konuşmasında; "Keçiören Belediyesi'nin yaptığı parklar, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları sayesinde burada yaşayanlar çok şanslı... Açık havanın tadını çıkarma fırsatı yakalayabilecekleri alternatifleri oldukça fazla... Ben herkese öğle arasında da olsa hafif tempolu yürüyüşle kalori yakmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eren ayrıca obezitenin yol açtığı hastalıklarla ilgili de bilgiler paylaştı. Yürüyüşün sonunda katılan herkese su ve ayran ikramı yapılarak sporu alışkanlık haline getirmeleri ve dengeli beslenmeleri tavsiyesinde bulunuldu. ​

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