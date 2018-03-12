Keçiören Belediyesi, Sihirli Eller Atölyesi engelli bireylerin sosyal katılımını artırmayı hedefliyor

Toplumun her kesimine özel projeler üreten Keçiören Belediyesi ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen atölye çalışmaları ile engelliler, hayata daha sağlam tutunurken ek gelir sağlama imkanı da yakalıyor.
Keçiören Belediyesi himayesinde Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yürütülen atölye faaliyetlerinde engelli bireyler kokulu taş, kokulu sabun, tespih ve nikah şekeri süslemelerini kendileri tasarlayarak yeteneklerini sergileyebilecekleri el ürünlerine dönüştürürken aynı zamanda zihinsel engelli bireylerin öğrenme düzeylerinin gelişimine de destek olunuyor.
Sihirli Eller Atölyesi, sosyal sorumluluk bilincinin bir parçası olan gönüllülüğün yaygınlaştırılması için toplumsal dayanışmayı hedefleyen atölye çalışmalarında Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Türkiye'ye gelen gönüllü gençlere de yer veriyor.
Binlerce çeşit el ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra fuar ve organizasyon faaliyetlerine katılım sağlayan Sihirli Eller Atölyesi ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören Belediyesi olarak "Engelli olmak hayata engel değil" ilkesiyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük adımlar atıyoruz.Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen bu sosyal sorumluluk projemiz üretime teşvik etmesinin yanı sıra el emeği ile aile ekonomilerine katkı sağlamalarına da yardımcı oluyor." diye konuştu.
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