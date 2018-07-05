  • BIST 97.868
  • Altın 188,319
  • Dolar 4,6711
  • Euro 5,4593
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C

Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

»
Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Veteriner hekimler kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyor. 2018 yılında 288 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 2012’den beri kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise 1.936 oldu. Geçici Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların  muayene, tedavileri ve aşılarını ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor.

Keçiören genelinde özellikle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı iki yere kurulan beslenme odakları ise hayvanların adeta imdadına yetişti.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA ÖZEL ÖNEM 

5199 sayılı yasa ile ilgili HAYKONFED (Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu) ile birlikte bilinçlendirme çalışması yaptıklarına da dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘Kim hayvanlara merhamet ederse Allah da kıyamet gününde o kimseye merhamet eder’ buyuruyor. Bu konuda duyarlılık ve özen bekliyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle sokak hayvanlarının su ihtiyacı da arttı, kapımızın önüne minik dostlarımız için su koymayı ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Sihirli Eller Atölyeleri PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesinde plaketle ödüllendirildi28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
  • Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler asfalt çalışmalarına son hızla devam ediyor27 Haziran 2018 Çarşamba 09:55
  • Keçiörenli'ye hizmet veren 40 pazaryeri pazar dağıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor26 Haziran 2018 Salı 09:55
  • Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde genel temizlik yapıyor26 Haziran 2018 Salı 09:48
  • Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz okulları 15 -25 yaş arası gençleri bekliyor25 Haziran 2018 Pazartesi 10:15
  • Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören’de düzenlenen mitinge katıldı22 Haziran 2018 Cuma 10:17
  • ÇODAM ve ÜZYEÇDE Resim Yetenek Tespit Sınavı düzenledi21 Haziran 2018 Perşembe 12:46
  • Keçiören Belediyesi'nden ilçeye 2 mahalle konağı daha20 Haziran 2018 Çarşamba 12:03
  • Keçiören Belediyesi “100 atıl pil getirene sinema bileti hediye” kampanyasını başlattı18 Haziran 2018 Pazartesi 10:30
  • Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği ortaklaşa yaz kampı düzenleyecek15 Haziran 2018 Cuma 10:58
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim