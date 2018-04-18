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Keçiören Belediyesi, yaz mevsimi öncesi larva ilaçlamasına başladı

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Keçiören Belediyesi, yaz mevsimi öncesi larva ilaçlamasına başladı
Çevre ve insan sağlığıyla ilgili başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Keçiören Belediyesi, yaz mevsimi öncesi larva ilaçlamasına başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler özellikle sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan ilaçlama ile yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiyor.

Larva ve uçkun olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen mücadelede larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesi amaçlanıyor. Larva mücadelesiyle sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriliyor.

İlaçlama çalışmasında insan ve doğaya uyumlu ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar tercih edilirken, halk sağlığı da korunuyor. Belediye her mahallede haftada en az iki defa 72 saat arayla ilaçlama çalışması yaparken, pazar yerlerinin temizliğine ayrı bir hassasiyet gösteriliyor.  Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak, her yıl havaların ısınmasıyla başlayan sinek ve sivrisinek ilaçlamalarının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.  ​

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