Keçiören Belediyesi Zabıta ekipleri sağlık denetimlerine hız verdi

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerine hız verdi.

Başta şeker ve çikolata olmak üzere gıda ürünlerinin satışında yaşanan artışları dikkate alan Zabıta Ekipleri vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması için adeta seferber oldu. Zabıta Müdürlüğü’nce oluşturulan gece ve gündüz ekipleri; özellikle; tatlı, pasta ve şekerleme imalathaneleri ile satış yerlerini sıkı bir denetime tabi tutuyor. Denetlenen işyerlerinde, üretimde kullanılan tüm ürünlerin kullanılabilirliği, satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafazası, depolanması, çalışan personelin kılık-kıyafeti ile genel temizlik durumları titiz bir kontrolden geçiriliyor.

İşletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilerek, tespit edilen eksiklerin giderilmesi hususunda da bir takım uyarılarda bulunuluyor.

361 06 06 NO'LU HATTAN ŞİKAYETLERİNİZİ ULAŞTIRABİLİRSİNİZ

Bayram alışverişine çıkan vatandaşların içlerinin rahat olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; "Halkımızın Kurban Bayramını huzur içerisinde idrak edebilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla Zabıta Ekiplerimiz denetimlerini 7/24 sürdürüyor. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda 361 06 06 no’lu telefondan bizlere gün boyu ulaşabilirler. Ovacık kurban kesim alanımızda da 128 zabıtamız kesim günü vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için görev başında olacaklar." dedi.

Başkan Ak, denetimlerdeki asıl amacın ceza kesmek değil ilçe halkının sağlığını korumak olduğunun altını çizerek; "Halkımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Biz Belediye olarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Kurban Bayramı süresince ve Kurban Bayramından sonra da denetimlerimiz aksatılmadan bir program dahilinde kesintisiz sürecek." dedi.

Başkan Mustafa Ak tüm vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayarak, dayanışma, kardeşlik, huzur ve paylaşma içerisinde güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.​