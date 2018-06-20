Keçiören Belediyesi'nden ilçeye 2 mahalle konağı daha

“Her mahalleye bir konak” hedefi ile yola çıkan Keçiören Belediyesi 2 mahalle konağının daha yapım çalışmalarına başladı.

Keçiörenli'lerin mahallelerindeki düğünler, nişanlar, cenazeler, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden mahalle konakları Keçiören geneline yayılmaya devam ediyor.

Çiçekli ve 23 Nisan Mahallelerine yapılacak konaklarla birlikte Keçiören genelinde hizmet veren mahalle konaklarının sayısı 13 olacak. 201 metrekare alan üzerine 2 katlı inşa edilen Çiçekli Mahalle Konağının içerisinde sağlık ocağı, aktivite odaları ve toplantı salonu yer alacak. Mahalle konağının Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

23 Nisan, Köşk, Bademlik Mahallelerine hizmet verecek konağın içerisinde de sağlık ocağı, derslikler, toplantı ve aktivite odaları yer alacak. Ekim ayında yapımı tamamlanması öngörülen konak 266 metrekare alan üzerine 3 katlı inşa edilecek.

İNSAN ODAKLI HİZMET

Mahalle konakları, mahalle kültürünü ayakta tutmayı, insanları şehir yalnızlığına mahkûm etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlarken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eşit hizmet götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Mustafa Ak, “Hizmetlerimizin odağında insan vardır. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet etmeyi kendimize en büyük görev addediyoruz. Keçiören'i bir bütün olarak görüyor ve her mahalleye hizmet götürüyoruz. 2 yeni mahalle konağımızı da inşallah sonbaharda vatandaşlarımızla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.​