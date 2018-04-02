Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi "Kitap Kumbaram" etkinliği düzenledi

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi miniklere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Kumbaram" etkinliği düzenledi.

Neşeli Minikler Kreşi nde eğitim alan 29 çocuğa kumbara hediye edilerek tutumlu olmaya teşvik edildi. Ardından minikler, Kütüphane Haftası nın kutlandığı bugünlerde kumbarada biriktirdikleri harçlıklarla kreşte açılan mini kitap standından istedikleri kitapları aldılar.

Çocukları tutumlu olmaya ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir aktiviteyle kazandırmaya teşvik eden etkinlikle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak," Kitap en iyi arkadaştır. Küçük yaşta kazanılan her davranış daha sonraki yaşlarda da kalıcı oluyor. Biz de çocuklarımızın çevre bilinci konusunda sorumluluk alması, kitap okumayı sevmesi konularında teşvik edici çalışmalar yapıyoruz. Onların donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi ve nitelikli bir şekilde yetişmesi çok önemli... Onlar bizim geleceğimiz..." diye konuştu.