Keçiören Belediyesi'nin 20 araçla bölgeye gönderdiği 22 kişilik uzman ekip Afrin'de çalışmalara başladı

Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde 2 okulun tadilatı yapılırken diğer taraftan da psiko - sosyal destek uzmanları da bölge halkıyla görüşmeler yaparak savaşın yarattığı tahribatın izlerini silmeye çalışıyor.
Savaşta zarar görmüş okulların tadilatı ve çevre düzenlemeleri ise son hızla devam ediyor. Terör gruplarının bölgeden temizlenmesiyle adeta nefes alan halk ise yapılan çalışmalardan son derece memnun... Mehmetçiğin arkasında ve minnettar olduklarını ifade eden halk, Keçiören Belediyesi'nin uzattığı yardım eliyle de yaralarını sarmaya çalışıyor.
Keçiören'den Afrin'e kardeşlik köprüsü kurduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Terör gruplarından temizlenen yerlerde hayatın normale dönmesi, oradaki çocukların eğitimlerinin aksamaması için 2 okulda tadilatlara başladık. Ayrıca savaşın izlerini ve yarattığı tahribatı silmek ve rehabilitasyon sürecine katkı sunmak için psiko-sosyal destek uzmanlarımız da çocuklar ve ailelerle görüşmeler yapıyor, zaten bölgeye bir de sosyal hizmet merkezi yapacağız. Çocukların savaşın gölgesinde de olsa çocukluklarını yaşamaları için oyun parkı da yapıyoruz. Terörden, baskı ve zulümden kurtarılan o bölgedeki Türkmen, Arap ve Kürt nüfusun yaralarını sarmanın gayreti içindeyiz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin terörden bir an evvel temizlenmesi ve Mehmetçiğimizin oradan zaferle dönmesi en büyük arzumuz..." diye konuştu.
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