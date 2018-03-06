Keçiören Belediyesi'nin 20 araçla bölgeye gönderdiği 22 kişilik uzman ekip Afrin'de çalışmalara başladı

Keçiören Belediyesi'nin Afrin'in inşası için bölgeye gönderdiği ekipler hayatın normalleşmesi yönünde çalışmalara başlarken, çocuklar da tadilatı yapılan okulda ders başı yaptılar.

Zeytin Dalı Harekatı yla terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde 2 okulun tadilatı yapılırken diğer taraftan da psiko - sosyal destek uzmanları da bölge halkıyla görüşmeler yaparak savaşın yarattığı tahribatın izlerini silmeye çalışıyor.

Savaşta zarar görmüş okulların tadilatı ve çevre düzenlemeleri ise son hızla devam ediyor. Terör gruplarının bölgeden temizlenmesiyle adeta nefes alan halk ise yapılan çalışmalardan son derece memnun... Mehmetçiğin arkasında ve minnettar olduklarını ifade eden halk, Keçiören Belediyesi'nin uzattığı yardım eliyle de yaralarını sarmaya çalışıyor.