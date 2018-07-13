Keçiören Belediyesi’nin 20 Temmuz- 9 Eylül tarihleri arası düzenleyeceği açık hava sinema akşamları başlıyor

Keçiören Kalaba Kent Meydanında gösterimi yapılacak 18 Türk Filmi, haftanın üç günü akşam saat: 21:00 itibarıyla seyirciyle buluşturulacak.

Nostaljik yazlık sinemanın startı 20 Temmuz'da “Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi ile verilecek. Sıcak yaz gecelerinin daha eğlenceli geçmesini sağlayacak açık hava sinemasında vatandaşlar aileleri ve dostlarıyla birlikte farklı ve keyifli akşamlar geçirecekler. Cuma- Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün izleyici ile buluşacak açık hava sinema akşamları altı hafta boyunca devam edecek.

Sinemaseverler, "Züğürt Ağa, Propaganda, Eşkıya, Kaç Para Kaç, Dondurmam Kaymak, Babam ve Oğlum, Pehlivan, Gönül Yarası, Kabadayı, Muhsin Bey, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, 120, Vizontele, Devrim Arabaları, Uzun Hikaye, Güle Güle ve Beş Şehir" gibi birbirinden güzel filmleri izleyebilecek.

Beyaz Perdeye yansıyacak filmlerle Keçiörenli'lerin sıcak yaz akşamlarını birlikte daha keyifli geçireceklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Belediyeciliğin kurallarından biri de vatandaşların sosyalleşmesini sağlamak ve çeşitli sosyal faaliyetlerle onları teşvik etmek... Biz Keçiören'i bir aile olarak görüyor, kültürel etkinlikle birlikte neşeli zaman geçirmelerini arzuluyoruz. Kültürel gelişime katkı sunacak birbirinden güzel Türk filmlerimizi vatandaşımızla buluşturacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı. ​