Keçiören Belediyesi’nin desteklediği sporcular, kick boks alanında Keçiören’in gururu oldular

Gençlerin daima yanında olup spora teşvik eden Keçiören Belediyesi’nin desteklediği sporcular, kick boks alanında çeşitli başarılara imza atarak Keçiören’in gururu oldular.

Keçiören Belediyesi’ne bağlı Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nde kick – box ve teakwando kurslarına gelen Fatmanur Dokgöz (17) Türkiye kick-box şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nde aldığı kursla bireysel bir başarıya imza atan genç sporcu “Mahallemdeki imkanları değerlendirerek böyle bir sonuç aldım, Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Demek ki fırsat verildiğinde hayallerin gerçek olmamasının önünde engel yokmuş.” dedi.

Malzeme yardımı yapılan amatör spor kulüplerinden Kobra Spor’un 5 sporcusu da Türkiye’de kick – box dalında yapılan müsabakalarda çeşitli dereceler alırken, yine sporcularından Mert Şahbaz ve Fatmanur Karaöz de üstün bir başarıya imza atarak İtalya’da yapılacak Dünya Kick –box Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Amatör spor kulüplerine her türlü desteği verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, profesyonelliğin yolunun amatörlükten geçtiğini vurgulayarak, “Her çocuk farklı yeteneklere sahip… Kimi sanatta kimi sporda başarılı… Bizler de farklı spor branşlarına yatırım yaparak çok daha fazla sporcuyu ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı sokağın olumsuz etkilerinden hep birlikte kurtarıp, sporun yanında iyi ahlakı ve güzel insan olmayı da öğretelim. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi ve güzel yetiştirirsek ülkemiz çok daha güzel bir hale gelir. Malzeme yardımlarımız devam edecek. Gençleri ve çocuklarımızı spora alıştırıp spor ile eğitmek istiyoruz.” diye konuştu.

Ak, başarılı sporcuları da gönülden tebrik ettiklerini belirterek başarılarının devamını diledi.