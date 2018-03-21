Eğitici programlarıyla daima önde olan ve alanında uzman isimleri Keçiörenli'lerle buluşturan Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Olumlu Çocuklar Yetiştirmek" söyleşisi yoğun ilgi gördü.

Siyah pantolon hikayesiyle 7'den 77'ye herkesi duygulandıran eğitimci - yazar Alişan Kapaklıkaya'yı dinlemek için vatandaşlar, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ni hınca hınç doldurdular. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın eşi Hatice Ak, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis Üyeleri ve vatandaşların dinlediği "Olumlu Çocuklar Yetiştirmek" söyleşisi öncesi Kapaklıkaya kitaplarını da imzaladı.

Çocukların bugünkü davranışlarının altında yatan nedenler? Derslerinde nasıl başarılı olurlar?, Çocukları ders çalışmaya teşvik etmek için neler yapılmalı? konularını örnekleriyle anlatan Kapaklıkaya ayrıca aile içi iletişim, negatif ve pozitif iletişim dili konularında da bilgi verdi. Çocukların sevgi dolu bir ortamda büyümesi gerektiğine dikkat çeken Kapaklıkaya, "Eğer bir ailede huzur yoksa orada çocuklar ders çalışma konusunda isteksiz olup dijital dünya ile daha çok vakit geçiriyorlar. Şükürler olsun ki ben çocuklarımla her şeyi yaşadım ve onlarla sevgimi paylaştım." diye konuştu.

Hatice Ak, söyleşi sonrası Kapaklıkaya'ya katkılarından ötürü teşekkür ederek çiçek takdim ederken, Kapaklıkaya da "Yoğun ilginiz beni çok mutlu ediyor. Başkanımız Mustafa Ak'a da teşekkür ediyorum, bu program sayesinde bir araya geldik, inşallah gençlerle ilgili bir programda da yine bir araya geliriz." dedi.​