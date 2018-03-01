Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde 22 kişilik uzman ekip Afrin'i yeniden inşa etmek için yola çıkarken, tırları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak uğurladı

Muradiye ve Çağrı Koleji, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Gönüllüleri destekleriyle Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin'e giden tırları..

Muradiye ve Çağrı Koleji, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Gönüllüleri destekleriyle Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin'e giden tırları, belediye önünden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dualarla uğurladı.

SİVİL HASSASİYETİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin 41 gündür başarılı bir operasyon yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Ak, " Yaklaşık 2.200 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; " Sivil hassasiyeti gözetilerek yürütülen; Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmayı ve sınırlarımızdaki terör tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı, milletimiz var gücüyle desteklemektedir. Zorlu bir coğrafyada, zorlu kış şartlarında mücadele eden ordumuz ve şefkati, merhameti ve kudretiyle bölgedeki masum insanların hamisi olan ülkemiz, tek bir sivilin burnunun kanamaması noktasında olağanüstü özen göstermektedir. Orada yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Ülkemizin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğuna bölgeye giden ekiplerimiz vasıtasıyla yakınen tanık olmaktayız."

2 OKULUN TADİLATI VE OYUN PARKI

Keçiören Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde bölgeye insani yardım gönderdiğini de hatırlatan Ak, " Bugün de yine 22 kişilik uzman ekibimiz Afrin'in yeniden inşasına katkı sunmak için yola çıkıyor. Ekibimiz, Afrin'in terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde eğitimin aksamaması ve bölgenin gündelik hayatına dönmesi için 2 okulun tadilatını yapacak, okul ekipmanları, kırtasiye ve kıyafet yardımında da bulunacak. Ayrıca çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi de yapılarak bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak. Ekibimizdeki psiko -sosyal destek uzmanlarımız da terörden temizlenen yerleşim yerlerinde çocuklara ve bölge halkına destek olarak yaralarını saracak." diye konuştu.

Ak, sözlerini "Zeytin Dalı Harekatının başarıyla sonuçlanacağına inancımız ve desteğimiz tamdır, Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." diyerek noktaladı.​