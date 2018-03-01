  • BIST 117.632
  • Altın 159,986
  • Dolar 3,8045
  • Euro 4,6404
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 10 °C

Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde 22 kişilik uzman ekip Afrin'i yeniden inşa etmek için yola çıkarken, tırları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak uğurladı

»
Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde 22 kişilik uzman ekip Afrin'i yeniden inşa etmek için yola çıkarken, tırları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak uğurladı
Muradiye ve Çağrı Koleji, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Gönüllüleri destekleriyle Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin'e giden tırları..

Muradiye ve Çağrı Koleji, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Gönüllüleri destekleriyle Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin'e giden tırları, belediye önünden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dualarla uğurladı.

SİVİL HASSASİYETİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin 41 gündür başarılı bir operasyon yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Ak, " Yaklaşık 2.200 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; " Sivil hassasiyeti gözetilerek yürütülen;  Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmayı ve sınırlarımızdaki terör tehdidini  ortadan kaldırmayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı, milletimiz  var gücüyle desteklemektedir. Zorlu bir coğrafyada, zorlu kış şartlarında mücadele eden ordumuz ve şefkati, merhameti ve kudretiyle bölgedeki masum insanların hamisi olan ülkemiz, tek bir sivilin burnunun kanamaması noktasında olağanüstü özen göstermektedir. Orada yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Ülkemizin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğuna bölgeye giden ekiplerimiz vasıtasıyla yakınen tanık olmaktayız."

2 OKULUN TADİLATI VE OYUN PARKI

Keçiören Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde bölgeye insani yardım gönderdiğini de hatırlatan Ak, " Bugün de yine 22 kişilik uzman ekibimiz Afrin'in yeniden inşasına katkı sunmak için yola çıkıyor. Ekibimiz, Afrin'in terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde eğitimin aksamaması ve bölgenin gündelik hayatına dönmesi için 2 okulun tadilatını yapacak, okul ekipmanları, kırtasiye ve kıyafet yardımında da bulunacak. Ayrıca çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi de yapılarak bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak.  Ekibimizdeki psiko -sosyal destek uzmanlarımız da terörden temizlenen yerleşim yerlerinde çocuklara ve bölge halkına destek olarak yaralarını saracak." diye konuştu.

Ak, sözlerini "Zeytin Dalı Harekatının başarıyla sonuçlanacağına inancımız ve desteğimiz tamdır, Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." diyerek noktaladı.​

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara’daki Yerel Medya Temsilcileriyle bir araya geldi26 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
  • Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhadjaev, Keçiören Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni çok begendi22 Şubat 2018 Perşembe 09:15
  • Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et- Tayib el- Kordofani, makamında ziyaret ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı Sudan’a davet etti21 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
  • Doğumunun 125. yılında ünlü Kazak şair Mağcan Cumabayev adına Keçiören Belediyesi tarafından yapılan anıt törenle açıldı20 Şubat 2018 Salı 11:47
  • Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Ak'a şeref madalyası kapsamında "Kazakistan Diplomasi Hizmeti 25. Yıl Madalyası" takdim etti20 Şubat 2018 Salı 10:13
  • Keçiören'de bulunan liselerde, sıfır atık projesi kapsamında eğitimler verildi19 Şubat 2018 Pazartesi 09:29
  • Keçiören'in daha yeşil olması için ağaçlandırma çalışmalarına devam eden Keçiören Belediyesi, 2018 yılının ilk fidanlarını toprakla buluşturdu17 Şubat 2018 Cumartesi 12:40
  • Keçiören Belediyesi, Neşeli Minikler Kreşinde eğitim gören öğrencileri ağız ve diş sağlığı taramasından geçirdi17 Şubat 2018 Cumartesi 12:36
  • Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan bir apartman dairesi 2 yıl sonra yeniden çöp ev oldu16 Şubat 2018 Cuma 10:48
  • Keçiören'de düzenlenen “Bir Gece Ansızın, Bu Oyunu Bozarız” konferans programına Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu13 Şubat 2018 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim