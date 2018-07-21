Keçiören Belediyesi’nin vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi yaz aylarının gözde mekanı oldu

Keçiören Belediyesi’nin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi yaz aylarının gözde mekanı oldu.

Keçiören Belediyesi’nin vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde yer alan oturma alanları, seyir terasları, mini hayvanat bahçesi ve tarihi köprüleri ile vatandaşın uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Bosna sebili, Mostar Köprüsü gibi tarihi yerleri ile de dikkat çeken tema vadide spor alanları da yoğun ilgi görüyor.

7’den 70’e herkes "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliği ile 3.200 bisiklet yolunda buluşurken, akülü araç ve kaykay parkuru, fitness alanları ve futbol sahaları da özellikle gençlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Sıcak yaz akşamlarını evde geçirmek istemeyenler 5 etaplık tema vadinin seyir zevki de yaşatan gece ışıklandırması altında buluşuyor. Vadinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da zaman zaman vadiye gelerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

"Bir doğaya dönüş projesi" olan Gümüşdere Ihlamur Vadisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül alan Başkan Ak, “Ödül aldığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi şehrin zenginliğini yeniden şehrin hizmetine sunma projesidir. Şehrin doğal güzelliklerini korumak, şehre değer ve anlam katmış bu alanları yeniden insanla buluşturmak şehrin kimliğine de sahip çıkmakla eş değer... Bu tema vadimizin örnek olmasını arzuluyoruz. Vadimiz vatandaşımızdan da yoğun ilgi görüyor, bu da bizleri ayrıca memnun ediyor.” diye konuştu.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi, Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsayan vadinin dere temizliği de tamamlandı.