Keçiören Çanakkale Platosu’nda tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanını bir kez daha canlandırıyor

Keçiören Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla 15 bin metrekarelik alana kurduğu Çanakkale Platosu’nda tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanını bir kez daha canlandırıyor.

Kartaltepe Kent Ormanı 'ndaki Çanakkale Anıtı yanına kurulan platonun açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katılırken, başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda vatandaş da büyük ilgi gösterdi.

Kur'an Tilaveti ile başlayan programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 2009'dan bu yana Çanakkale Savaş Platosu ile o destanı tekrar canlandırdıklarına dikkat çekerek, " O kahramanlar vatanı kurtarmak için gittiler. Dönmeyi değil vatan için ölmeyi seçtiler. Yedi düvele karşı aynı ruh, aynı inanç ve aynı imanla çarpışarak Türk ordusunun kahramanca şahlanışını gösterdiler. Tüm dünyanın parmak ısırdığı bu büyük destan sadece tarihimizin önemli bir parçası değil, geleceğimizin de en güçlü dayanağıdır. Bizler de bu etkinliklerle tarihi bağlarımızı, millet olma şuurunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Çanakkale Destanının 100. yılında bu anıtın açılışını gerçekleştirerek Çanakkale ruhunu Keçiören'e taşıdık. Ayrıca birçok başarılı operasyonda görev almış F4 savaş uçağımız da burada ziyarete açık... " dedi.

ÇANAKKALE RUHUYLA 15 TEMMUZ DESTANI YAZILDI

Tarihten alınan feyzle 15 Temmuz'da yeni bir destan daha yazıldığına dikkat çeken Ak, "Dedelerimiz bize bu vatanı emanet etti, bizler de 15 Temmuz'da tanklara, toplara ve mermilere karşı çıplak elle ve iman gücüyle bir mücadele vererek yeni bir destan yazdık. 16 -17 yaşında gençler şehit oldular ve bu vatanı böldürmeyeceğimizi, Çanakkale ruhuna layık olduğumuzu gösterdik. Keçiören en çok şehit veren ilçe oldu. O gece nerede bir çatışma noktası varsa Keçiörenli'ler oradaydı, 27 şehidimiz var." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ

Başkan Ak Afrin Zaferine de değinerek şunları söyledi; "Sınırlarımız üzerinde oynanan kirli oyunu bozarak, Türk ordusunun gücünü, kararlılığını ve mazlum milletlerin umudu olarak sadece kendi sınırlarında değil bölgesindeki koruyuculuğunu da yeniden hatırlattık. Bundan sonra da bölünmez bütünlüğümüz ve bağımsızlığımızın payidar kalması için vatanımıza, bayrağımıza, tarihimize ve değerlerimize hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çanakkale Savaşını destan yapan, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da, Cerablus'ta, Afrin'de ve bu ülkenin bekası için terörle mücadelede şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ülke olarak minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal Osmanlı'nın son dönemine damga vuran Çanakkale, Sarıkamış ve Kut'ül Amare Savaşlarının Keçiören'de anıtlaştığına dikkat çekerek, "Keçiören Belediye Başkanımıza tarih şuuruna katkı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Osmanlı bu coğrafyayı barışla yönetmişti. Osmanlı yıkıldıktan sonra bu coğrafya çatışma, kavga ve savaşla anılır oldu. Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşının başlangıcıdır, 15 Temmuz ve Afrin de bu savaşların devamıdır, vatanımıza, bayrağımıza ve dinimize saldırı olduğunda canımızla kanımızla savunduğumuzun en net fotoğrafıdır." dedi.

Ünal, çocuklara Çanakkale'ye mutlaka giderek tarihi yerinde görmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Uğur Bulut da, platoda Çanakkale ruhunun çok güzel canlandırıldığını söyleyerek, “Çanakkale Boğazı önüne gelen düşmanın gücünü hatırlamak babında bu temsil önemlidir. Ankara’da bu çapta bir atmosferi bize yaşatan Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum. Keçiören 326 şehidi, 1300 gazisiyle vatan ve millet uğruna daima üzerine düşeni yapan bir ilçedir.” dedi. Konuşmaların ardından platonun açılışı dualarla yapıldı. Platoyu gezen Başkan Ak ve protokol heyeti, 30 oyuncunun görev aldığı savaşa ilişkin canlandırmaları ilgiyle izledi.

8 NİSAN'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Platoda Çanakkale Destanı, teatral canlandırma yoluyla ete kemiğe bürünüyor. 8 Nisan’a kadar gezilebilecek olan plato, savaşın önemli aşamalarını simgeleyen Soğanlı Dere Şehitliği, Çarpışan Mermiler, Zehirli Üçgenler, Harita Üzerinde Çanakkale Savaşı, Seyit Onbaşı, Çıkarma Harekatı, Anafartalar Savunması, Kahraman Türk Askeri, Cenaze Namazı ve Süngü Savaşı, Sıhhiye Çadırı olmak üzere 8 sahneden oluşuyor. Soğanlı Dere Şehitliği sahnesinde, Gelibolu Yarımadası’nda bulunan şehitliğe torununu getiren yaşlı bir ninenin duyguları tasvir edilirken, Seyit Onbaşı sahnesinde iman gücü ve vatan sevgisiyle yüzlerce kiloluk top mermisini sırtlayan Seyit Onbaşı’nın kahramanlığı canlandırılıyor. Anafartalar Savunması sahnesinde ise Gazi Mustafa Kemal’in “Ben size hücum etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum” sözleri ile özdeşleşen Conkbayırı Savunması konu ediliyor. Platoda ayrıca Çanakkale Savaşı’nı anlatan resim sergisi ve savaştan günümüze kalan tarihi miras da sergileniyor. Platoyu gezenlere karavana bölümünde buğday çorbası ve somun ekmeği ikramı da yapılıyor.​