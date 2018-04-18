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Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda bahar coşkusu yaşanıyor

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Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda bahar coşkusu yaşanıyor
TÜRKİYE’NİN İLK EVCİL HAYVAN PARKI ÜNVANINA SAHİP OLAN KEÇİÖREN EVCİL HAYVANLAR PARKI, 5 KITADAN 47 AYRI TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin ilk evcil hayvanlar parkı Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda ılık geçen kışın ardından adeta bahar coşkusu yaşanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda yaşayan evcil hayvanlar da dışarı çıkmaya başladı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği park; 5 kıtadan 47 ayrı tür evcil hayvana ev sahipliği yapıyor.

ÇOCUKLARIN EN SEVDİĞİ PARK

Çok sayıda çam, kavak, meşe, söğüt, ıhlamur ağacı, Japon eriği ve kayısı ağaçlarının yer aldığı parkta yaşayan evcil hayvanlar, sık sık güneşlenmek için açık havaya çıkıyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, aileleri ve okullarıyla birlikte gelen çocuklarla dolup taşıyor.

PARKIN İLGİ ODAĞI İKİ YENİ ÜYESİ MİDİLLİLER

Çocuklar parkta yeni doğan yavrulara büyük ilgi ve sevgi gösterirken, 11 Midilli atının bulunduğu parkta, yeni doğan 2 yavru midilli atı ise en çok ziyaretçi çeken alanların başında geliyor.

Tüm ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen 15 günlük 2 yavru midilli kadar ilgi odağı olan 2 keçi yavrusu ve 2 cüce keçi yavrusu da parkın diğer gözdeleri arasında. Çocuklar yakından gördükleri yavruların yaşam alanlarına da girerek onları daha yakından tanıma, dokunma ve sevme imkanı buluyor.

5 KITADAN EVCİL HAYVAN

Ankara kedisi, tiftik keçisi, cüce keçi, koyun, deve, Midilli atları, eşek, deve kuşu, ceylan, tavşan, kanguru gibi değişik coğrafyalarda yaşayan evcil hayvanların yanı sıra tropikal iklimlerin egzotik temsilcisi iguanaların da parktaki ziyaretçileri hiç eksik olmuyor.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ HAYVANLARA ÖZEL KORUMA

Parkta nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok hayvan da koruma altında bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenmekte olan taçlı turna kuşunun neslinin devamına yönelik çalışmalara imza atan park yetkilileri, bu kuş türünün neslinin devamını sağlayarak, iki yavru taçlı turna kuşunu ergin hale getirmeyi başardı ve Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’na teslim etti.

İNCE NARİN YAPILARIYLA PARKIN SÜSLERİ

İnce ve narin yapılarıyla göçmen kuşların güzide temsilcilerinden flamingolar ile farklı renkteki papağan türleri de ziyaretçilerin ilgi odağı...

Estetik yapıları ve zarafetleriyle parkın atmosferine özel hava katan sülün, tavus kuşları, kuğular ile birlikte çok sayıda farklı ördek ve kaz türü de görülmeye değer.Kanarya, bülbül, muhabbet kuşu vekeklik ile kümes hayvanlarından hindi ve tavuk da parkın diğer evcil hayvanları arasında.

AKVARYUM MERAKLILARI DA UNUTULMADI

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda akvaryum meraklıları da unutulmadı ve onlarında gezerek görebilecekleri ve mevcut balık türleri hakkında bilgi alabilecekleri bir mekan oluşturuldu.

Parkta mağara şeklinde düzenlenmiş olan akvaryum bölümünde de değişik cinslerde akvaryum balıklarını görebilmek ve izlemek mümkün.

AMAÇ ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK

Hayvanların sağlık kontrolleri ise park içindeki klinikte uzman veterinerler tarafından yapılırken, hayvanların korunması ve çoğalması için de parkta titiz bir çalışma yürütülüyor.

Ankara ya da kent dışından turlarla parkı ziyarete gelen öğrenciler de hem teorik hem de pratik anlamda hayvanlar ve onların yaşam alanları hakkında daha önce hiç bilmedikleri bilgileri öğrenme şansı yakalıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurduğu ve 47 ayrı türü bünyesinde barındıran Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda, yazlık ve kışlık bölümler de bulunuyor.

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