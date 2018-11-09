Keçiören Belediyesi, son 10 yılda hizmete açtığı sosyal, kültürel, tarihsel ve milli projelerin vatandaşlara tanıtılması için başlattığı ‘Keçiören Evimiz Gönüldeki Yerimiz’ projesi kapsamında Bengi Düğün Sarayı’nda final programı düzenledi.

Keçiören’i gezerek projeleri yakından görmek isteyen herkesin davetli olduğu programa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra Ak Parti Keçiören İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı.

‘KEÇİÖREN EVİMİZ GÖNÜLDEKİ YERİMİZ’

Keçiören Belediyesi, ‘Keçiören Evimiz Gönüldeki Yerimiz’ projesi kapsamında son 10 yılda vatandaşın hizmetine sunulan projelerin tanıtımı için gezi programları düzenleyerek, Keçiören’de yaşayan vatandaşlara belediyecilik hizmetlerini tanıttı. ‘Keçiören Evimiz Gönüldeki Yerimiz’ projesinin son programı ise Bengi Düğün Sarayı’nda düzenlenen programla final yaptı. Final programına, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın yanı sıra Ak Parti Keçiören İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı. Programda Keçiören’in farklı noktalarında seslendirilen ‘Keçiören İçin Söyle’ projesinin klibi ve hizmete sunulan belediyecilik projelerinin tanıtım filmi gösterildi. İkram yemeğinin ardından sahne alan mahalli sanatçılar vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

KEÇİÖREN’DEKİ HİZMETLER BÜYÜKŞEHİR STANDARTLARINDA

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu hizmet konusunda geniş yelpazeye yayılan Ak Parti belediyeciliğinin en somut örneklerinden birinin Keçiören olduğunu söyleyerek, “Ak belediyecilik hizmetlerimiz, gönül belediyeciliği hizmetlerimizle birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ile yayılacak şekilde başarı kazanacaktır. 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılarak daha fazla ilimizi daha fazla ilçemizi ak hizmetlerle buluşturacağız. Keçiören’de ortaya konulan projelerin Ak Partili olmayan birçok büyükşehirden daha üst seviyede olduğunu gördüm. Bu anlamda Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÖNÜLLERE DOKUNAN PROJELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da hizmete sokulan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Keçiören’e 10 yıldır sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Hizmete soktuğumuz projelerimizden vatandaşlarımız şuanda faydalanıyor. Sosyal tesislerin yanı sıra kültürel faaliyetlerimizle de hizmet yelpazemizi geniş tutuyoruz. Görünen hizmetlerimizin yanında bir de görünmeyen hizmetlerimiz var. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız genelde görünmez. Projelerimizin görünmesinden ziyade o projenin gönüllere dokunup dokunmadığını önemsiyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetim vizyonuna göre şekillendirdiğimiz belediyecilik anlayışımızla Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezini kurarak yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza evlerinde bakım hizmeti veriyoruz. İnşallah bundan sonra da parti büyüklerimizin işaret ettiği doğrultuda hizmet vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KEÇİÖRENLİ NERELERİ GEZDİ?

Keçiören’de tamamlanan ve sürdürülen hizmetlerin tanıtımı için geçtiğimiz ay başlatılan tanıtım gezileriyle 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı, Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı’nı, Abdürrahim Karakoç Gençlik Spor ve Kültür Merkezi’ni, Kartaltepe Kent Ormanı’nı, Çanakkale Şehitlik Anıtı’nı, Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezi’ni, Taha Akgül Spor Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar projeleri büyük beğeniyle karşıladı. Keçiören Belediyesi’nin hizmete sunduğu projelere ilişkin konuşma yapan Ezgi Kaymak ve Ahmet Emer isimli vatandaşlar, “Keçiören’e sosyal ve kültürel anlamda büyük hizmetler veren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Keçiören’in şehirleşmesi açısından halkımızın hizmetinde olan projeler görülmeye değer” diye konuştular. ​