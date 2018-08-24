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Keçiören Hacıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 6 nin konut inşa edilecek

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Keçiören Hacıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 6 nin konut inşa edilecek
Türkiye’nin belki de en sıra dışı kentsel dönüşüm projesi 68 hektarlık 6 bin konutun inşa edileceği Hacıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi olacak.

MACERA PARKI DA VAR

Ankara Keçiören Belediyesi, Hacıkadın Deresi üzerinden Türkiye’nin en sıra dışı kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. İçerisinde Macera Parkı, üzüm bağları ve üzüm festival alanlarının yanı sıra kültür merkezi, AVM ile Oyun Kalesi’nin olacağı proje ile bölgeye 25 bin kişilik nüfusun gelmesi bekleniyor.

PARSELASYON PLANLARI HAZIR

Projenin en sıra dışı kentsel dönüşümlerden biri olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu proje ile Keçiören’in en büyük ve önemli projelerinden biri gerçekleşmiş olacak. Burayı bir vadi projesi şeklinde yapıyoruz, ismini de Şelaleler Vadisi koyduk. Burası eğimli ve zor bir arazi… Bu arazide konut yapılacak yerler ayrılacak diğer yerler ise tamamen yeşil alan olarak planlanacak. Ormana yakın olduğu için orman da bu tasarımın en önemli parçası haline gelmiş oluyor. 800’e yakın hak sahibimiz bulunuyor, Hak sahipleri ile toplantılar yapıp proje ile ilgili fikirlerini aldık, ulaşım yolların devamlılığının sağlanması noktasında çalışmalarımız devam ediyor ayrıca parselasyon planlarımız hazır… Tapu ve tescil işlemleri başlayacak, yılsonuna kadar bu işlemlerin de bitmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Projenin ilçedeki 3. kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Ak, “İlkini Kuzey Ankara’da Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ yaptı. İkincisi bizim yaptığımız Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi, 3.’sü Hacıkadın Kentsel Dönüşüm olurken, 4.’sü de Gümüşdere Mahallesindeki kentsel dönüşüm olacak.” dedi.​

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