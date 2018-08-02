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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde huzur operasyonu düzenledi

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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde huzur operasyonu düzenledi
Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Keçiören genelinde yapılan huzur operasyonları ile asayişi bozanlar uyarılıyor.

Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından planlanan operasyonda gece ve gündüz saatlerinde umuma açık park, açık alanlar ve kapalı Pazar yerleri denetleniyor.

Operasyonun amacı ve içeriği Keçiören'de olması muhtemel olayları önceden önleyebilmek, işlenmiş suçların firari sanıklarının yakalanmasını sağlamak, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak veya satışına ilişkin şüphelileri tespit ve yakalama, huzur ve güven ortamının muhafazasını temin etmek olarak belirtilirken, Keçiören zabıtası da vatandaşı kamu mallarına zarar vermemeleri, çöpleri yere atmamaları gibi kabahatler kanunu kapsamına giren noktalarda bilgilendiriyor.

Şahısların PTS ve GBT araştırmaları, araç arama ve park-bahçe alan taramasının yapıldığı operasyon, vatandaşların da takdirini kazanırken, operasyonun tüm parklarda yapılması planlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de huzurun ve güvenliğin sağlanmasında güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıran vatandaşlara anlayışlarından ötürü teşekkür ederken,"Emniyet güçlerimiz gereken tedbirleri alıyor, bizler de kendilerine yardımcı oluyoruz.  Her şey vatandaşımızın huzuru için... Ayrıca ortak kullanım alanlarına zarar vermemeleri noktasında vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz, böylece Keçiören’in çok daha güzel olması için birlikte korumamız noktasında sorumluluklarımızı da hatırlatıyoruz. " ifadesini kullandı.​

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