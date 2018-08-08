Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan veda yemeği ile yeni görevine uğurlandı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde, Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın görev yerinin değişmesi sebebiyle Estergon Türk Kültür Merkezinde bir veda yemeği düzenlendi.

Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın Alanya’ya tayininin çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Yeni Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve muhtarlar ile İlhan’ın çalışma ekibi katıldı.

KEÇİÖREN’E BİRLİKTE HİZMET ETTİK

Müftü İlhan’ın 6 yılda güzel işlere imza attığını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; “Keçiören’e çok büyük faydalar sağlayan değerli bir insan için düzenlediğimiz bu yemek vesilesiyle yeni görevinde başarılar dilerken Keçiören’e hizmetleri için de teşekkür diyoruz. Cami temeli atma, Keçiören’deki Kur’an Kursu sayısını artırma, 4- 6 yaş grubundaki çocuklar için cami altlarına birimler açma gibi birçok önemli ve güzel işlere birlikte imza attık. Gelecek nesle sahip çıkma, onları motive etme adına hem İlçe Milli Eğitim hem de müftülükle diyalog halinde olmak ve onların önünü açmak da bizim görevlerimiz arasında… “ diye konuştu.

İhsan İlhan’ın 15 Temmuz’da da devleti, ülkesi ve milletinin yanında olduğuna dikkat çeken Ak, helallik alarak “Kendisini Büyük Selçuklu Devletinin önemli kalesi Alanya’ya uğurluyoruz. Alanya sadece turizmde değil tarihte de önemli bir yere sahip… İnşallah Alanya’nın il olması sonrası kendisi kurucu müftü olarak görevine devam eder.” temennisinde bulundu.

MUSTAFA AK, KÜTÜPHANESİNDEN ESERLER HEDİYE ETTİ

Mustafa Ak İlhan’a kendi kütüphanesinden Mevlana’dan Mesnevi, Aliya İzzetbegoviç’in İslam Deklarasyonu, Sezai Karakoç’un İslamın Dirilişi, Necip Fazıl Kısakürek’in Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar isimli eserleri hediye etti. Başkan Ak Balkanların Müslümanlaşmasında önemli bir rol üstlenen Ahmet Yesevi’nin bir eseri ile Kabenin yıkandığı koku olan “miskat”ı da hediye ederken yeni müftüye de başarılar diledi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da nicelik ve nitelik olarak Keçiören’e önemli hizmetler veren Müftü İhsan ilhan’ın ilmi ile herkesi kendisine hayran bıraktığını vurgulayarak, “Kendisi mümtaz bir şahsiyet… Bizler de vatandaşa gerçek, doğru, temiz dini bilgiler sunma ve vatandaşın dini hizmetlerle ulaşma noktasında önemli bir noktadayız.” dedi.

Dr. İhsan İlhan da yapılan her işin aşkla yapılması gerektiğini belirterek, “Sorumluluk aşkıyla çalışmaya ve gecesi gündüzü olmayan hizmete talibiz. Ülkemizin seçkin bir yeri olan Keçiören’e hizmet etmekten mutluluk duydum, çalışmalarımızla önde ve örneksek bunda hepinizin emeği ve katkısı var.” dedikten sonra yeni müftüye görevinde başarılar diledi.

Keçiören Müftülüğüne atanan Mehmet Şahin de desteklerinden ötürü Başkan Ak’a teşekkür ederken, İlhan’ın güzel hizmetlerini Alanya’ya taşıyacağından emin olduğunu ifade etti. Şahin Keçiören’de 50’ye yakın cami inşaatı ve 4-6 yaş grubu Kur’an Kursları için çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaştı.​