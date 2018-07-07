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Keçiören Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yaşam başladı

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Keçiören Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yaşam başladı
Keçiören’i riskli yapılardan arındırarak yaşam kalitesi yüksek, modern kentleşmeyi sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi tarafından yapılan Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde yaşam başladı.

Keçiören Belediyesi'nin yaptığı bu en büyük kentsel dönüşüm projesiyle modern ve güvenli konutlarına kavuşan vatandaşlar, yeni evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşamaya başladılar. 430 konut sahibi tapusuna kavuşurken 150 hane de taşınarak yeni hayatlarına merhaba dedi.

İzolasyon, ısı yalıtımı, mantolaması olan güvenlik, 3 asansör ve merkezi ısıtmalı konutlar 100 m²'de 14 - 15 katlı ve 2 + 1 olarak tasarlandı.  Sosyal konutlar haricindeki diğer konutlar ise 3 +1, 4 +1, 2 + 1 olarak 14 ve 17 kat arası planlandı. 1.271 konutluk dev projede sosyal yaşam alanlarından, özel donatılara, modern ve kimlikli yapılardan, estetik çevre düzenlemelerine kadar her detayın düşünüldüğünün altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kentsel dönüşümle birlikte mahalle ölçekli ve planlı yapılar şehrin görüntüsüne ve yaşam kalitesinin yükselmesine ayrı bir değer kattı. Projeyle Keçiören’in dokusunu bozan, riskli, sorunlu yapılar yerine şehre canlılık, modern bir kimlik kazandırıyoruz. Tapusunu alan vatandaşlarımız yerleşmeye başladı, hayırlı olsun, güle güle otursunlar." ifadelerini kullandı.

Yeşil alanlar, otoparklar, çocuklar için oyun alanları, sosyal tesisler proje içerisinde yerini alırken tekil adalardan mahalle bazlı, ölçekli bir yapılanmaya geçilmenin de adımları atılmış oldu.​

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