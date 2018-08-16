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Keçiören'de ABD menşeli firmalara ruhsat verilmeyecek

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Keçiören'de ABD menşeli firmalara ruhsat verilmeyecek
KEÇİÖREN’DEN MİLLİ TAVIR ABD’Lİ FİRMALARA RUHSAT YOK.

Ülkemiz ekonomisi üzerinde döviz kurunun dalgalanması ile oluşturulmak istenen kriz ortamına karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli seferberlik milletimiz nezdinde anında karşılık bulmuş, siyasi ve sosyal istikrarsızlık hedefleyip ekonomiyi silah olarak kullanmak isteyenlere milletimizin de desteğiyle en yüksek perdeden gereken cevap verilmiştir.

Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir.

Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeli firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır.  Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılmış, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ​

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