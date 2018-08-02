Keçiören'de Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi’nin startını verdi

Öncü ve örnek çalışmaları ile takdir toplayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak bir ilke daha imza atarak TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi’nin startını verdi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi protokol imza törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman, Alkın Kağıtçılık Genel Müdürü İrfan Demir ve atık toplayıcıları katıldı.

ATIK TOPLAYICILARI SİSTEME ENTEGRE EDİLECEK

Keçiören Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi ile hareket ederek, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ ile beraber atıkların sağlıklı koşullarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla başlattığı projeyle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu protokolle sokakta çalışanların sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevresel ve ekonomik bir fayda da öngörüyoruz. Atık yönetiminin bir parçası olan geri dönüşüm sektörünün en önemli aktörlerinden biri de atık toplayıcıları… Bu nedenle atık toplayıcılarının sisteme entegrasyonunun sağlanması ve kayıtlı bir şekilde sağlıklı koşullarda istihdama dahil edilmesi şart… Geçtiğimiz Eylül ayında Keçiören genelindeki atık toplayıcılarını bir tanışma toplantısıyla bir araya getirmiş, projenin ilk adımını atmıştık. Projeyle birlikte onların kıyafet ve kişisel koruyucu donanımlarının tedariki, düzenli sağlık taramalarından geçmeleri, iş güvenliği, hijyen, risk gruplarının belirlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğin önlenmesi noktasındaki çalışmaları başlatacağız.”

Ak, Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) de yakından takip ettiği bu ilk çalışmanın Türkiye’deki diğer belediyeler tarafından da örnek alınmasını temenni etti.

EVDEN AYRIŞTIRMA UYGULAMASINI ANKARA’DA İLK BAŞLATAN BELEDİYEYİZ

Geri dönüşüm alanında önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Mustafa Ak şu bilgileri verdi; “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde yürütülen sıfır atık projesini başarıyla sürdürüyoruz, çevre projelerinde örnek alınıyoruz. Evden ayrıştırma uygulamasını Ankara’da ilk başlatan belediyeyiz, toplanan atıkların evden alındığı uygulamayla Ayvalı, Etlik, Aşağı Eğlence ve İncirli Mahallelerimizde yaklaşık 135 bin kişiye ulaştık. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılmasını önemsiyoruz, evlere broşür ve çöp poşeti dağıtıyoruz. Temizlik personelimize, apartman görevlilerine yönelik eğitimler düzenliyoruz. Okullarda geri dönüşüm ve çevre eğitimleri veriyoruz. Geri dönüşüme teşvik amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyoruz 100 pil getirene sinema bileti hediye kampanyamız hala devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde de tüm katlarda iç mekan kutuları ile atıkları ayrıştırıyoruz, yemekhanemizde de sıfır atık projesini uyguluyoruz. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarının azaltılması hem de geri dönüşüme katkı sunulması noktasında Geri Dönüşüm Danışma Merkezimiz hizmet veriyor. Atıkla ilgili talepleri dinleyen ekiplerimiz, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyorlar. Çocuklarımızın yaşadığı yere saygı duyan, onu güzelleştiren, koruyan ve titizlik ve özenle hassasiyet gösteren bireyler olması için Türkiye’nin çocuklardan oluşan en büyük çevre hareketi “çevre çiçekleri projesini” 8 yıldır başarıyla uyguluyoruz.”

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da Ankara’da 20 bin kağıt toplayıcısı olduğunu bunun 2.500’ünün Sokak Atık Toplayıcıları Derneğine üye olduğunu belirterek, “Atık toplayıcılarının tamamına yakını kayıt dışı çalışıyor, 12 saatten fazla sokakta çalışarak fiziksel güç harcıyorlar.” dedi.

TOPLUM ADINA BAŞKAN AK’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Sokakta çalışanların trafik kazası, bulaşıcı hastalık ve şiddete uğrama başta olmak üzere çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Atalay, “Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden Keçiören Belediyesi ile Sayın Başkanın da desteğiyle Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarını İyileştirme Projesi’ni hayata geçireceğiz. Toplum adına Başkana teşekkür ediyorum. Türkiye’de 2500 belediye var ama bu önemli projeyi Keçiören Belediyesi uygulayacak, umarım diğerlerine de örnek olur. Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, sağlık taramaları, atık toplayıcısı ailelerin çocuklarının eğitime kazandırılması noktasında kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz.”

Ergün Atalay, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 10 aylık Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya'nın şehit edilmesini de hatırlatarak, teröre silah, destek ve akıl verenleri lanetledi.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman da “Kışın -40, yazın +40’ta sokakta çalışıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, “Bu protokolle çalışma koşullarımız iyileştirilecek, ilk defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alacağız, koruyucu donanımlarımız ve iş kıyafetlerimiz olacak, her iki Başkana da çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.