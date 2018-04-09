Keçiören'de bu yıl 5'incisini düzenlenen Keçiören Okullar Ligi başladı

Özellikle okul çağındaki çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve profesyonel sporcuların düzenlenen "Keçiören Okullar Ligi"nde müsabakalar öncesi çocuklar, açtıkları pankartlarla Afrin operasyonunda görev alan ve operasyon sırasında şehit olan Mehmetçiklerin yanında oldukları mesajını da veriyorlar. Futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve sokak oyunları kategorilerinde ilk ve ortaokullardan bin 300 öğrencinin katılımıyla yapılan lig müsabakalarında Keçiören’deki 36 okuldan 80 takım yarışıyor.
Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek müsabakalarda her branşta dereceye giren okullara kupaları, Taha Akgül Spor Salonunda oynanacak final müsabakaları sonrası verilecek.
Sporcu bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sporla uğraşmalarını teşvik ediyor, dostluğu, kardeşliği, centilmenliği sahaya yansıtmalarını bekliyoruz. Spor heyecanlı bir rekabetin ötesinde dostluktur. Geleneksel hale getirdiğimiz Okullar Ligimizde mücadele edecek bütün takımlarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kupa törenimiz ve malzeme yardımımız da Keçiören'e kazandırdığımız en büyük spor salonu olan Taha Akgül Spor Salonunda olacak, inşallah sporla hem amatör hem de profesyonel olarak ilgilenen sporcu bir gençlik yetiştireceğiz.” mesajını verdi.
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