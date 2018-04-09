Keçiören'de bu yıl 5'incisini düzenlenen Keçiören Okullar Ligi başladı

Keçiören Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gençlere sporu sevdirmek ve sporcu bir nesil yetiştirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği Keçiören Okullar Ligi başladı.

Özellikle okul çağındaki çocukların spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve profesyonel sporcuların düzenlenen " Keçiören Okullar Ligi "nde müsabakalar öncesi çocuklar, açtıkları pankartlarla Afrin operasyonunda görev alan ve operasyon sırasında şehit olan Mehmetçiklerin yanında oldukları mesajını da veriyorlar. Futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve sokak oyunları kategorilerinde ilk ve ortaokullardan bin 300 öğrencinin katılımıyla yapılan lig müsabakalarında Keçiören’deki 36 okuldan 80 takım yarışıyor.

Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek müsabakalarda her branşta dereceye giren okullara kupaları, Taha Akgül Spor Salonunda oynanacak final müsabakaları sonrası verilecek.