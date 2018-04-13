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Keçiören'de toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı

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Keçiören'de toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı
Keçiören Belediyesi'nde işçi kadrosundaki personelin yasal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan tarafından imzalandı.

Makamda gerçekleşen törende Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan toplu iş sözleşmesini imzalarken törende Hizmet - İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz ile Hizmet-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere de hazır bulundu.

"İŞ -EMEK - ÜCRET DENGESİNİ HEP KORUDUK"

Toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Mustafa Ak, “Belediyemiz ve sendikamız arasında uyumlu bir süreç sonucu imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, iş ve işçi barışını koruyan sözleşmemizle işçilerimize mevcut olanın en iyisini verdiğimize inanıyoruz. İş, emek, ücret dengesini her zaman gözeten bir belediyeyiz.  Zaten çalışanlarımız da gönülden çalışarak, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilerek büyük bir özveriyle işlerini yapıyorlar. Çalışmalarını aynı özveriyle sürdürmelerini bekliyor, bugüne kadarki çalışmaları için de teşekkür ediyoruz, güle güle harcasınlar.” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Arslan ise, sendika ve Keçiören Belediyesi’nin bir güzelliğe imza atmak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biri Keçiören...  Buradaki her çalışmada Başkanın rolü ve emeği çok büyük... Keçiören'in yaşanabilir bir kent olması için büyük bir değişime, dönüşüme imza atan Keçiören Belediye Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz.  Tabi bütün bu hizmetleri yaparken iş barışını asla ihmal etmeyerek her zaman sorun çözücü oldu.  Sosyal haklarla ilgili hassas tavrını hep sürdürdü. Kendisinin göreve geldiği 2009'dan bu yana çok büyük mesafe kat ettik, işçilerin haklarının korunması noktasında daima desteğini gördük. " diye konuştu.

EMEK DOSTU BAŞKAN

Başkan Ak'ın "emek dostu" olduğunu da belirten Arslan, "İş barışı, ücretlerin zamanında ödenmesi ve iş güvencesi noktasında kendisine teşekkür ediyoruz, taşeron sorunu çözüldükten sonra da ilk örgütlendiğimiz belediye Keçiören Belediyesi oldu. Bugün de iş sözleşmemizle enflasyon üzeri bir oranı yakaladık." dedi.

Arslan, ödüllü proje Gümüşdere Ihlamur Vadisinden de övgüyle bahsederek, "Şehri güzelleştiren ve renklendiren önemli bir çalışma olmuş" ifadelerini kullandı.

Hizmet - İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz de karşılıklı anlayış çerçevesinde talep edilenin en iyisini vermeye çalıştıklarını ifade etti. Hizmet-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere de, “Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun, başta Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Atılan imzaların ardından Arslan, Başkan Ak'a destek ve katkılarından ötürü plaket takdim etti. Törenin sonunda işçilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. İki yıllık bir süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, yevmiyelerde % 15'e yakın, sosyal yardımlarda % 20'ye yakın artış, sağlık yardımı, refakatçi izni ve vezne tazminatı gibi yenilikler içeriyor.​

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