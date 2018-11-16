Keçiören'den Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı başarısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Türkiye’deki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yapılan “çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip” 30 ilçeden biri de Keçiören oldu.

Altyapı, ulaşım, katılımcılık, şeffaf yönetim gibi 65 farklı kriterin baz alındığı İnsani Gelişme Vakfı tarafından açıklanan raporda Keçiören de listede yerini aldı. Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Keçiören, Ankara’dan listeye giren 3 belediyeden biri olurken, araştırma kapsamında tek tek değerlendirilen 178 ilçe arasından da ilk 30’a girmeyi başardı. Araştırmayı yürütenler, “gizli vatandaş” olarak belediyelere başvurarak 19 ayrı konuda bilgi aldılar.

“İnsan değerlidir” ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, maliyet, zaman ve ihtiyaca yönelik yatırım planlaması yaptıklarına vurgu yaparak, “Biz Keçiören’i bir bütün olarak gördük ve 51 mahalleye eşit hizmet götürme prensibi doğrultusunda topyekûn bir kalkınma hedefledik. Bu raporlar bunların sonucu… Hiçbir başarı tesadüf değil. 10 yıllık hizmet süremiz boyunca tesisleşmenin yanı sıra yeşil alan - doğa dengesinin korunmasına ayrı bir özen gösterdik, Keçiören’in zenginliklerini akılcı bir şekilde değerlendirdik.” diye konuştu.

YEŞİL KEÇİÖREN

Keçiören’in turizm, doğa, tarih, ekonomi eksenli model projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne ayrı bir parantez açan Başkan Ak, “Doğaya dönüş projemiz Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile şehrin zenginliklerini şehrin hizmetine sunuyoruz. Vadimiz, turizm destinasyonunda önemli bir durak olurken, ticari canlılık, bölgedeki gayrimenkul değerinin artması, sosyal hareketlilik gibi bir sürü artıyı da beraberinde getirdi. Yeşil alanlar şehre uzak olur algısını da kırdık, şehrin ortasında şehre hareketlilik katan müthiş bir vaha oldu.” dedi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 3’e katladıklarını belirten Ak sözlerini şöyle sürdürdü; “Son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alan ağaçlandırırdık, 467 parkımız var, temiz belediyecilik güçlü yerel yönetim anlayışıyla sıfır atık projesini evlere yaydık, evden ayrıştırma yönetimi için ev ev geziyor ve hane halkını bilinçlendiriyoruz.”

KEÇİÖREN’İ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Hükümetin ulaşım ve eğitim yatırımlarına da vurgu yapan Ak bunun sonuçlarından birinin de TÜİK raporlarında en fazla gayrimenkul satılan ilçe olduklarının da altını çizerek, “Bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi, Keçiören güvenli, huzurlu bir yer... Bütün bunları yaparken gönül belediyeciliği esaslı her vatandaşımıza dokunarak, eksiklerini tespit ediyor ve belediyenin varlığını hissettiriyoruz. Halkın içinde olarak Keçiören’i birlikte yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.​