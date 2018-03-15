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Keçiören'in kardeş belediyeleri arasında yer alan Muş Bulanık ile kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımı da minikler attı

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Keçiören'in kardeş belediyeleri arasında yer alan Muş Bulanık ile kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımı da minikler attı
Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencilerinin Muş Bulanık ilçesindeki kardeşleri için hazırlamış oldukları kitap, kırtasiye ve oyuncak kolileri Keçiören Belediyesi tarafından teslim edildi.

Muş Bulanık Kaymakamlığına teslim edilen koliler ilçenin en ücra köylerindeki çocuklara ulaştırıldı. Bu kardeşlik köprüsüyle Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileri sanal dünyanın dışında iki kültür arasında gerçek dostluklar kurulmasına aracı olacak mektup arkadaşları bulmayı da hedefliyor. Mektuplaşma kültürünü yaşatarak aralarındaki dostluğu da artıracak çalışma, minikleri şimdiden sabırsızlandırıyor.

Çocuklar arasında kurulan bu dostluk köprüsünün örnek olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Biz Keçiören olarak Bulanık ilçesiyle kardeş belediyeyiz. Bulanık ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Şimdi bizim aramızdaki bu kardeşlik çocuklar arasında da oluşmaya başladı. Oradaki kardeşleri için hazırladıkları kolileri ulaştırdık. Böylece daha küçük yaşta paylaşma, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve sevgi bağları oluşuyor, güçleniyor. Mektup arkadaşlığıyla kurulan bağlar ve oluşan arkadaşlıklar inşallah daim olur, örnek olur." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi daha önce de Muş’un Bulanık ilçesindeki 42 ortaokulda okuyan bütün öğrencilerin kırtasiye, ayakkabı ve mont ihtiyaçlarını karşılamıştı.​

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