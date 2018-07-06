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Keçiören'in yeni taksi durakları çok konforlu

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Keçiören'in yeni taksi durakları çok konforlu
Keçiören Belediyesi taksi hizmetinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına en elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 6 taksi durağını daha yenileyerek daha kullanışlı, işlevsel ve ihtiyaca uygun hale getirdi.

Atapark, Aşağı Eğlence – Kasalar, Yakacık, Etlik Karakol, Şefkat, Yayla Taksi Duraklarında yapılan çalışmalarla estetik ve konforlu bir görünüme kavuştu. Keçiören genelinde 21 taksi durağını yenilediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımızın ve taksici esnafımızın hizmet standartlarını yükseltmek ve Keçiören'in estetik görünüşüne de katkı sunmak amacıyla taksi duraklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Taksici esnafımız bize teşekkürlerini ve yeni taksi duraklarına kavuştukları için sevinçlerini ifade ediyorlar, onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Daha kullanışlı, işlevsel ve ihtiyaca uygun inşa edilen taksi duraklarının içerisinde oturma, dinlenme alanı, mutfak ve WC gibi bölümler bulunuyor. Keçiören Belediyesi'nin şehrin kimliğini güzelleştirme ve şehirde yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladığı, fonksiyonel ve estetik şekilde yapılan taksi durakları ortalama 12-25 m²'den oluşuyor.

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