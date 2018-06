Keçiörenli'ye hizmet veren 40 pazaryeri pazar dağıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor

Keçiören Belediyesi sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ise ayrı bir özen gösteriliyor.

Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor. Pazar yerlerini periyodik olarak temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazaryerlerini kötü kokudan arındırarak bir sonraki kullanıma hazır hale getiriyor. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanında sağlığı da tehdit eden kirliliğin giderilmesiyle pazaryerleri sağlıklı ve tertemiz oluyor.

Her an halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizlik ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlara yönelik özel hassasiyet göstererek mikropların yayılmasının önüne geçiyor. Ayrıca hijyenik temizlik sonrası pazaryerlerimiz bir sonraki kullanıma hazırlanıyor. Vatandaşımızın sağlığını gözetmek, Keçiören'in her sokağı ve mahallesini temiz tutmak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, aynı özeni bekliyoruz. Çünkü Keçiören bizim evimiz..." diye konuştu.​