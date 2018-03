Keçiören Belediyesi tarafından restore ettirilen ve ismini bahçesindeki asırlık dut ağacından alan tarihi Dutlu Konakta sanat çalışmalarını yürüten Ömer Faruk Tekin Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a dünyanın en küçük tespihini hediye etti.

KEÇMEK (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme) Gubari Hat Sanatı Hocası Ömer Faruk Tekin, Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederek boyu 3 cm, ağırlığı 0.6 miligrat olan ve incir çekirdeğinden yapılan dünyanın en küçük tespihini hediye etti. İmamesi 22 ayar altın olan 33'lük tespihin her bir tanesi mikroskopla yapılan titiz bir çalışmanın izlerini taşıyor. 2 ay boyunca tespihi yapmak için çalıştığını söyleyen Tekin, Dutlu Konakta 1 yıldır sanat çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye'de bu sanatı yapan iki kişiden biri olan Tekin, kendi rekorunu kırmak için çalışacağını belirtirken, Başkan Ak da titiz bir çalışmanın ürünü olan el emeği ürünün çok kıymetli olduğunu vurguladı. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ifade eden Ak, "Sanata verdiğimiz değeri her fırsatta gösteriyor ve sanat çalışmaları için mekan tahsisimizi sürdürüyoruz. Atölye çalışmaları yapılan Konağımızda alanında uzman hocalar tezhip, hat, minyatür, çini, ebru, ahşap oymacılık, alüminyum rölyef, mozaik gibi sanat dallarında eşsiz eserler ortaya çıkarıyorlar." diye konuştu.



3 yıldır Dutlu Konakta ahşap oyma alanında çalışmalarını sürdüren KEÇMEK hocası Metin Şevluğ ise Amerikan cevizinden çentik oyma desenli ve Mustafa Ak'ın isminin yazdığı bir kalemlik hediye etti. Başkan Ak iki sanatçıya da el emeği ürünlerinden dolayı teşekkür ederek, sanat hayatlarında başarılar diledi.​