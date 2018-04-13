KENAN İMİRZALIOĞLU İYİ, ÂMÂ SENARYONUN MUHTEŞEM YÜZYIL GİBİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ

Bülent Ertekin

Mehmet-bir Cihan Fatihi...

Üç haftadır izliyoruz, izliyorsunuzdur.

Tarihimizi, tarihi olayları, tarihi şahsiyetleri bilmek, tanımak ve öğrenmek gibi haris bir ruhum var.

Bu açlığı ancak tarihi kitapları okuyarak, belgeselleri izleyerek, tarihçiler ile yapılan söyleşi, panel, sempozyum, toplantı gibi birebir programları DİZİ ve SİNEMA FİLMLERİNİ İZLİYOR ve EKSİKLERİMİ BU ŞEKİLDE TAMAMLIYORUM.

Ne yapayım, benim de elimde olmayan böyle bir rahatsızlığım (!) var. İnşaallah ehil doktorların elinde tedavisi olur.

Neyse. Konumuz benim rahatsızlığım ve tedavisi değil.

Konu: MEHMET-BİR CİHAN FATİHİ

Yayına girdiği günden itibaren SANKİ, ÂDETA, BİLE BİLE yeni bir MUHTEŞEM YÜZYILI gözlerimizin içine baka baka kaktırmaya çalışıyorlar.

Neden, gözümüzün içine baka baka tarihi ve tarihi şahsiyetleri rencide ederler anlamış da değilim (!)

Oysa unuttukları bir şey var. Karşılarında " NE VERİRSEK YERLER" denilen bir TOPLUM ARTIK YOK!!!

Okuyan, inceleyen, araştıran, hata ve yanlışı gördüğünde de seviyeli bir şekilde tenkit hakkını kullanan bir toplum ve nesil var.

Lütfen; artık vazgeçin bu toplumun tarihi ile ALAY ETMEYİ!!!

Vazgeçin tarihi şahsiyet ve kahramanları AŞAĞILAMAYI!!!

Vazgeçin yalan yalnış bilgiler ile, dünya tarihine yön veren, tarih açıp tarih kapatan ceddimiz ile Tİ GEÇMEYİ!!!

İzleyicilere gelince. İzleyiciler dizinin başladığı ilk günden itibaren bu yaşananlar için;

“Bu dizi Peygamber(sav) Efendimizin övgüsünü almış bir komutana bir sultana zulümdür!”,

“Peygamber övgüsü almış bir sultan odasında dansöz oynatması, odasında meşk ediyor denilmesi tarihe ve bizlere en büyük ihanettir!”,

“Fatih Sultan Mehmet’i mi anlatıyorlar yoksa Bizans Kralını mı anlatıyorlar belli değil!”,

“Peygamber övgüsü almış olan padişah, dansöz oynatıyor olacak şey mi!”,

“Peygamber’in övgüsüne mazhar olmuş bir padişahın hayatı böyle anlatılmamalı!”,

“Sultan Mehmed Han’ın yaşantısını bilmesek; Bizans‘ın yaşantısını, Osmanlı diye yutturacaksınız bize!”

gibi yorumlar yaptılar.

Öte yandan kadın oyuncuların göğüs dekolteleri Osmanlı tarihiyle bağdaştırılamadı ve eleştirel yorumlara neden oldu. Dizide bir kız bir yeniçeriye "beni babamdan iste" dedi. Oysa 16.yüzyıl ortalarına kadar yeniçeri er/subaylarının evlenmesi yasaktı ve bu da izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Dizinin ilk bölümünde kadın oyuncuların dekolteli olması ve "Tanrı sizi korusun" demesi tartışmalara neden olmuştu.

İkinci bölümde ekrana gelen bölümde ise başı açık namaz kıldırılan kadın sahnesi izleyicilerin büyük tepkisine neden oldu.

Son noktayı gene bir tarihçinin dizi ile alâkalı olarak yaptığı yorum ile noktalayalım.

Mehmed-Bir Cihan Fatihi dizisini yorumlayan ünlü tarihçi İlber Ortaylı,

"KENAN İMİRZALIOĞLU İYİ, ÂMÂ SENARYONUN MUHTEŞEM YÜZYIL GİBİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ" dedi.

NOKTA...

SELÂM VE DUA İLE..