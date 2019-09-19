"Kendi çocuklarını okutuyorlar, çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar"

Gündem 19.09.2019, 12:39
"Kendi çocuklarını okutuyorlar, çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

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