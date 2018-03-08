  • BIST 116.567
  • Altın 162,494
  • Dolar 3,8228
  • Euro 4,7122
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C

Kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor

»
Kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor
Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde “Girişimcilik” kurslarına katılan, kursta edindiği bilgi ve becerilerle kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor.

Terzi, güzellik merkezi, butik, ev yemekleri satışı, takı satışı gibi işler yaparak kendi kendilerinin patronu olan Altındağlı kadınlara, yenileri eklendi. Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fatma Demirboğan’ın “Çerkez Unlu Mamuller” adlı işyeri ile Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Satı İçin’in “Pembe Panjur Ev Tekstili” adlı işyerinin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki gerçekleştirdi.

Altındağlı kadınlara desteği bırakmayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, en mutlu günlerinde kadınları yine yalnız bırakmadı. Açılış kurdelasını yine kadınlarla birlikte kesen Başkan Tiryaki, “Kendi ayakları üzerinde dimdik duran tüm güçlü kadınlara çıktıkları yolda başarılar diliyor ve hayırlı kazançları olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

“Altındağlı kadınların gücüne daima inanıyoruz…”

“Altındağ’da değişim için yola çıktığımızda, değişim olacaksa kadınlar sayesinde olacak demiştik. Bugün geldiğimiz nokta, ne kadar haklı olduğumuzu gözler önüne seriyor. Altındağ’da kadınlar her geçen gün bizim hedeflediğimiz noktanın bile üzerine çıkıyor ve kendilerine şans verildiğinde neler başarabildiklerini tüm dünyaya gösteriyorlar.” diyen Başkan Tiryaki, Altındağlı kadınların gücüne daima inandıklarını vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Altındağ’da gösterişli salon programları yerine, çok anlamlı etkinliklerle kutlandığını belirten Başkan Tiryaki “ Bu açılışlar vesilesiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.” dedi.

“Eğer inanırsanız başaramayacağınız bir şey yok.”

Başkan Tiryaki’nin açılışını gerçekleştirdiği “Çerkez Unlu Mamuller “ adlı işyerini birkaç ay önce hizmete soktuğunu anlatan Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fatma Demirboğan, bu süreçte kendisine hep destek veren Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti. Demirboğan “Kendi iş yerimi açtım. Mantı, bazlama, gözleme, erişte, geleneksel hamur işlerimizi satıyorum. El emeğimi kazanca dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Bütün kadınlara sesleniyorum. Eğer inanırsanız başaramayacağınız bir şey yok. Ben de inandım. Bana destek olan belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

“Kendi iş yerimin sahibiyim ve çok mutluyum.”

Ev tekstili, çeyiz ve mefruşat ürünleri diken ve kendi el emeklerini “Pembe Panjur Ev Tekstili” adını verdiği dükkanda satmaya başlayan Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Satı İçin ise “Merkezde öğrendiğim el becerilerimi kazanca dönüştürmeyi çok istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Girişimcilik kursları bana yol gösterdi. Merkezimiz ve en çok da belediye başkanımız bana cesaret verdi. Şimdi kendi iş yerimin sahibiyim ve çok mutluyum. Başkan Tiryaki’ye çok teşekkür ederim.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” protokolünü imzalamaya hazırlanıyor06 Mart 2018 Salı 11:51
  • Yenimahalle Kent -Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz’ın ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yemek düzenlendi06 Mart 2018 Salı 11:17
  • Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde “Cilt bakımı ve sağlıklı cildin özellikleri” konusu uygulamalı olarak anlatıldı03 Mart 2018 Cumartesi 11:49
  • Çankaya Belediyesinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadın el emeği için açtığı stantlara en büyük ilgiyi yine kadınlar gösteriyor03 Mart 2018 Cumartesi 11:05
  • Dr. Feridun Kunak, programına katılan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyelerine sağlıklı yaşamın gerekleri konusunda bilgi verdi01 Mart 2018 Perşembe 09:39
  • Çankaya Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” atölye çalışmaları devam ediyor27 Şubat 2018 Salı 10:46
  • Çankaya Belediyesi, “Kadının İnsan Hakları Eğitimi” düzenlendi22 Şubat 2018 Perşembe 12:21
  • Pursaklar Belediyesi hanım evi üyeleri, kahraman Mehmetçik için ilmek ilmek atkı, bere, eldiven örüp gönderdi21 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
  • Mamak Belediyesi ve KETEM işbirliğiyle düzenlenen seminerler devam ediyor21 Şubat 2018 Çarşamba 09:56
  • Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programını başlattı20 Şubat 2018 Salı 11:29
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim