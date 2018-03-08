Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde “Girişimcilik” kurslarına katılan, kursta edindiği bilgi ve becerilerle kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor.

Terzi, güzellik merkezi, butik, ev yemekleri satışı, takı satışı gibi işler yaparak kendi kendilerinin patronu olan Altındağlı kadınlara, yenileri eklendi. Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fatma Demirboğan’ın “Çerkez Unlu Mamuller” adlı işyeri ile Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Satı İçin’in “Pembe Panjur Ev Tekstili” adlı işyerinin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki gerçekleştirdi.

Altındağlı kadınlara desteği bırakmayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, en mutlu günlerinde kadınları yine yalnız bırakmadı. Açılış kurdelasını yine kadınlarla birlikte kesen Başkan Tiryaki, “Kendi ayakları üzerinde dimdik duran tüm güçlü kadınlara çıktıkları yolda başarılar diliyor ve hayırlı kazançları olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

“Altındağlı kadınların gücüne daima inanıyoruz…”

“Altındağ’da değişim için yola çıktığımızda, değişim olacaksa kadınlar sayesinde olacak demiştik. Bugün geldiğimiz nokta, ne kadar haklı olduğumuzu gözler önüne seriyor. Altındağ’da kadınlar her geçen gün bizim hedeflediğimiz noktanın bile üzerine çıkıyor ve kendilerine şans verildiğinde neler başarabildiklerini tüm dünyaya gösteriyorlar.” diyen Başkan Tiryaki, Altındağlı kadınların gücüne daima inandıklarını vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ’nün Altındağ’da gösterişli salon programları yerine, çok anlamlı etkinliklerle kutlandığını belirten Başkan Tiryaki “ Bu açılışlar vesilesiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.” dedi.

“Eğer inanırsanız başaramayacağınız bir şey yok.”

Başkan Tiryaki’nin açılışını gerçekleştirdiği “Çerkez Unlu Mamuller “ adlı işyerini birkaç ay önce hizmete soktuğunu anlatan Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Fatma Demirboğan, bu süreçte kendisine hep destek veren Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti. Demirboğan “Kendi iş yerimi açtım. Mantı, bazlama, gözleme, erişte, geleneksel hamur işlerimizi satıyorum. El emeğimi kazanca dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Bütün kadınlara sesleniyorum. Eğer inanırsanız başaramayacağınız bir şey yok. Ben de inandım. Bana destek olan belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

“Kendi iş yerimin sahibiyim ve çok mutluyum.”

Ev tekstili, çeyiz ve mefruşat ürünleri diken ve kendi el emeklerini “Pembe Panjur Ev Tekstili” adını verdiği dükkanda satmaya başlayan Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Satı İçin ise “Merkezde öğrendiğim el becerilerimi kazanca dönüştürmeyi çok istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Girişimcilik kursları bana yol gösterdi. Merkezimiz ve en çok da belediye başkanımız bana cesaret verdi. Şimdi kendi iş yerimin sahibiyim ve çok mutluyum. Başkan Tiryaki’ye çok teşekkür ederim.” sözleriyle duygularını ifade etti.