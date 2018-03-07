Kendimizi, Kendi Ellerimizle Hasta Ediyoruz!

Dr. Buğra Buyrukçu

Birçok hastalığın da kaynağı olan diyabetin en hızlı ilerlediği ülkelerden biri Türkiye. Sağlıksız beslenme nin diyabetle direkt bağlantısı var. Geleneksel yöntemlerle beslenmeye dönmek zorundayız.

Diyabet hastalığı nın kanser dahil birçok hastalığın nedeni. Araştırmalara göre önlenebilir kanserlerin yaklaşık yüzde 30’unun temelinde diyabet yatıyor. Diyabet tedavi edilmez ise tüm dokulara zarar veren bir hastalık. Kişiyi sakat bırakabilir, böbrek yetmezliğine yol açtığından diyalize mahkûm edebilir, körlüğe neden olabilir. Kalp ve damar hastalıklarının da en önemli nedenlerinden biri olan diyabetin en hızlı ilerlediği ülkelerinin başında, ne yazık ki Türkiye geliyor.

BU GIDALARBİZİ ZEHİRLİYOR

Millet olarak beslenme alışkanlığımızı değiştirdik maalesef. Genetiğiyle oynanmış gıdalar, raf ömrü uzun gıdalar, işlenmiş karbonhidratlar, her türlü şekerleme ve büskivi, nişasta bazlı şekerin girdiği yiyecek ve içecekler farkında olmadan bizi zehirliyor. Yani aslında kendi kendimizi hasta ediyoruz. Diyabet başta olmak üzere bu gıdaların neden olduğu hastalıkların önüne geçmenin en önemli yolu, beslenme alışkanlığımızı değiştirmektir.

GIDAMIZI EVİMİZDE HAZIRLAYALIM

Geleneksel beslenmeye dönüşün, hastalıklara karşı direnç göstermede etkili bir yöntem. Doğal beslenmeden kastımız evde hazırlanmış yiyecek ve içecekler. Paça, kemik suyundan tutun da, mısırözü ve ayçiceği yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanımına, ev yapımı turşudan, mevsimine uygun sebze-meyve tüketimine kadar sayısız seçenek var. Yani önce kendi kendimizin doktoru, diyetisyeni, beslenme uzmanı olacağız. Çocuklarımızı bu şekilde besleyecek, hazır yiyecek ve içeceklerden uzak tutacağız…