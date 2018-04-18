KENDİNE İNSANCA DAVRAN

Tolga Ziyagil / Editör

Hani bazen derler ya “sen de hiç duygudaşlık kurmuyorsun.” diye, işte ben de diyorum ki “sen de hiç kendine insanca davranmıyorsun. Kendini anlamak için hiç çabalamıyorsun.” Sürekli karşı tarafı hoş gör, onu anla, bakışından, davranışından, sözlerinden durumu kavrayıp ona göre yaşa… Yahu bir dur. Kendini anlamadan nereye karşı tarafın yerine koyuyorsun kendini.

Kişisel gelişimi bırakıp, sensel gelişime geçti herkes. Mescidin içi dururken, dışını yapmaya kalktılar. Olmaz. Kendi kendimizin üzerine yıkılırız böyle giderse ve durum daha da açmaza girer. Önce gerçekten kendini tanımak için uğraşmalı kişi. Neyi sever, nelere karşı öfke duyar, hangi huyu iyi, hangisi kötü, yaşamdaki yeri ne derken keşfedeceği o denli çok yol vardır ki kendisine giden, kişi daha bu yolları yürümeden karşıdan gelenin yoluna baş koyar. Sonunda da çileden çıkmamak elde değil. Kendini bulamamış, yeterince içine dönüp keşfe çıkmamış birey, yaşamda tutunacağı dallarını bilmiyor demektir. Bu da onu savunmasız bırakır. Gelen çarpar yara, giden çarpar faça alır. Hani derler ya ayakları üstünde durmak önemlidir diye. Hah, işte o durum bizimkisi de. Önce kendi köklerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor ki, başkalarına da yararlı olabilelim.

Şimdi diyeceksiniz ki “E bu biraz bencillik olmaz mı?”. Hayır, olmaz. Asıl sizden bunu yapmamanızı isteyenler bencil davranmış oluyor. Eğer ayırdına varamazsanız, kendinizden kaybettiğiniz çok şey olur. Yaş kemale erince de iş işten geçmiş olur. Yeri geliyor insan en çok kendine kızıyor ancak hiç kendine sevgi gösterisinde bulunmuyor. İnsanın kendini sevmesi çok önemlidir. Kendisiyle barışık olmayan her insana bakın, mutlaka başkalarını da mutsuz etmeye eğilimli oluyor. Aslında çözümü kendisine gereken önemi vermek. Bunu istediğiniz her anlamda düşünebilirsiniz. Spora gidip daha sağlıklı ve güçlü olarak, dil öğrenip ekininizi arttırarak, iyi alışkanlıklar edinerek, ailenizle daha güzel süre geçirmeye odaklanarak, sevdiğiniz işi yapmaya başlayarak, belki bazen güzel bir yemekle kendinizi şımartarak, yeni insanlar tanıyıp, etkinliklere katılıp çevrenizi genişleterek… yani kısacası sizi mutlu edecek olanları yaparak, edinerek. Bunu da kimse sizden daha iyi bilemez.

Yeri gelecek kendinizi yüreklendirmeyi bileceksiniz, yeri gelecek öfke anında kendinizi yatıştırmayı. An olacak gözyaşınızı silecek, gün olacak kahkahalarla güleceksiniz. Önce kendinizi özgür bırakmayı deneyin, sonra diğerlerini daha iyi anlayacaksınız zaten. Kendinizde gördüğünüzü karşıya da yansıtırsınız büyük oranda. O yüzden kendinize iyi bakın, insanca davranın. Çünkü sizi asla terk etmeyecek tek kişi yine sizsiniz. Kendinizle geçirdiğiniz süreyi yalnızlık çekmeyecek şekilde yaşamayı öğrenmelisiniz. Odak noktalarınızı değiştirerek yaşamdan aldığınız keyfi arttırabilirsiniz.

Kendini sev ve kendine insanca davran. Çünkü sen bunu en çok hakedensin.