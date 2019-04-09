Kent Tiyatrosu, 2 Ayda 5 Oyun Sahneleyecek

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, Mart ve Nisan Ayı’nda beş farklı oyunla

seyirci karşısına çıkacak. “Çocuklara Masallar”, “Ayı”, “Bir Evlenme Teklifi”, “Çökme Tehlikesi Var” ve “Ezilmiş Petunyalar Olayı” adlı oyunlarla seyirciyi tiyatroya doyuracak olan kent tiyatrosu, her cumartesi saat 15.00’de Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak.

Amaçlarının Mamaklılara kültür hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan ve sanatın her dalını desteklediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hedefimiz, tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin ilerde başarılı birer sanatçı olması ve Mamak'a gurur yaşatmasıdır" dedi.

Kent Tiyatrosu okul gibi çalışıyor

Kent Tiyatrosunun düzenli olarak her hafta tiyatro severler için sahne aldığını da kaydeden Köse, “Tam bir okul gibi çalışan tiyatro ekibimiz hem oyunculuğa gönül veren gençlerimize fırsat sunuyor hem de tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Kent Tiyatrosu ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve tüm tiyatro severleri Mamak Kültür Merkezi’ne bekliyorum” dedi.