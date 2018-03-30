Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin büyük bir hızla devam ettiği Mamak’ta yaşanan büyük değişim rakamlara yansıyor

İlçenin en önemli sorunu olan gecekondu ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Mamak Belediyesi ,bir yandan da ilçedeki metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

2009 yılından bu yana 40 bin gecekondunun tarih olduğu Mamak’ta, metruk halde bulunan, ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda tek tek tespit edilerek yıkılıyor. Geçtiğimiz yıl 410 metruk yapıyı yıkan belediye, Ocak ayı’ndan itibaren de 100 sahipsiz viranenin tespitini yaparak yıkımını gerçekleştirdi.

Herkes karlı

Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleriyle birlikte köklü bir değişimin yaşandığı ilçede terk edilmiş halde bulunan yapılar gerekli önlemler alınarak yıkılıyor. Özellikle madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk yapıların yıkılması mahalle sakinleri tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kaderine terk edilmiş viranelerin halk sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yılların getirdiği en büyük sorunlardan biri olan gecekonduyla etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçemizi şehircilik anlayışına ters düşen ve çevre kirliliğine sebep olan yıkıntılardan temizliyoruz. Uyuşturucu madde bağımlılarının barınağı haline gelen bu yapıları sosyal bir sorununun mekânı olmaktan kurtarıyoruz” diye konuştu.

Şikâyetler değerlendiriliyor

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her gün bölge taramaları ve vatandaş şikâyetlerini değerlendirip yasal zemin oluşturarak, gerekli incelemeleri yapıyor. Bölgede düzenli olarak taramalarını gerçekleştiren ekip, imar düzenine aykırı hiçbir yapılaşmaya izin vermiyor.