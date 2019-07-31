Kıbrıs'ın Tarihi Esintisi: Girne Kalesi

Gezi Rehberi 31.07.2019, 11:15
Kıbrıs'ın Tarihi Esintisi: Girne Kalesi

Orta Çağ'dan günümüze kalan Girne Kalesi, Kıbrıs'taki en muhteşem yapılardan biri olup Girne'nin sembolü olmuştur.

Haberlerankara.com muhabirinin gözünden Girne Kalesi ve İskelesi

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