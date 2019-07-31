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Kıbrıs'ın Tarihi Esintisi: Girne Kalesi
Gezi Rehberi
31.07.2019, 11:15
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Orta Çağ'dan günümüze kalan Girne Kalesi, Kıbrıs'taki en muhteşem yapılardan biri olup Girne'nin sembolü olmuştur.
Haberlerankara.com muhabirinin gözünden Girne Kalesi ve İskelesi
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#Lastik değiştiren tamircilere TIR çarptı:
#Congresium Ankara Fuar Etkinlik
#Qais Obaid
#Audi Cup
#Ankarada kadınların talepleri anketle belirlenecek
#Şekerbank Ankara Anafartalar Şubesi
#Artvin
#Fenerbahçe hazırlık maç haberleri
#Altındağ Pazarlarında Terazi Dönemi
#Eda Erdem Dündar
#Tengkolok
#ITER projesi
#6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
#Regnum Carya Otel
#Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
#malezya sultanı
#Taha Uluçay
#Kuzey Marmara Otoyolunda ölümlü kaza