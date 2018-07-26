  • BIST 95.623
  • Altın 190,631
  • Dolar 4,8250
  • Euro 5,6510
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C

KİD Günbatımı Dinletileri ikinci etkinliği ile devam ediyor

» »
Hatice Kasapoğlu

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) tarafından organize edilen ve ilk etkinliğiyle yüzlerce sanatsevere keyifli zamanlar yaşatan KİD Günbatımı Dinletileri’nin ikincisi; 27 Temmuz Cuma günü, saat 19.30’da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yeniden Ankaralıların karşısına çıkıyor.

Konsept olarak, günün geceye dönüşme saatlerine denk gelen ve günbatımının görsel şölenine benzersiz müzik tınıları eklemeyi amaçlayan dinletiler serisi, şehrin çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce müzikseveri aynı noktada buluşturmayı amaçlıyor.

İkinci Etkinliğin Teması: Popüler Klasikler

Her dinletinin farklı temalarda kurgulandığı etkinlikler serisinin 27 Temmuz’daki ikinci durağında Popüler klasik parçalar yer alıyor. 20.07’de günbatımının yaşanacağı konserde Kemanda Püren Üstün, Viyolada Pınar Bayer, Viyolonselde İpek Gürel sahne alacak ve etkinlik 20.30 sularına dek sürecek.

İkinci etkinliğine ICRO Coating with Innovation sponsorluğunda devam edecek olan dinletiler serisine katılım ücretsiz olacak. Sanat ve spor camiasının yanı sıra cemiyetin önde gelen isimleri bu etkinlikte yerini alacak.

kid-gunbatimi-dinletileri.jpg

Bu yazı toplam 65 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim