KİD Günbatımı Dinletileri ikinci etkinliği ile devam ediyor

Hatice Kasapoğlu / Editör

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) tarafından organize edilen ve ilk etkinliğiyle yüzlerce sanatsevere keyifli zamanlar yaşatan KİD Günbatımı Dinletileri’nin ikincisi; 27 Temmuz Cuma günü, saat 19.30’da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yeniden Ankaralıların karşısına çıkıyor.

Konsept olarak, günün geceye dönüşme saatlerine denk gelen ve günbatımının görsel şölenine benzersiz müzik tınıları eklemeyi amaçlayan dinletiler serisi, şehrin çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce müzikseveri aynı noktada buluşturmayı amaçlıyor.

İkinci Etkinliğin Teması: Popüler Klasikler

Her dinletinin farklı temalarda kurgulandığı etkinlikler serisinin 27 Temmuz’daki ikinci durağında Popüler klasik parçalar yer alıyor. 20.07’de günbatımının yaşanacağı konserde Kemanda Püren Üstün, Viyolada Pınar Bayer, Viyolonselde İpek Gürel sahne alacak ve etkinlik 20.30 sularına dek sürecek.

İkinci etkinliğine ICRO Coating with Innovation sponsorluğunda devam edecek olan dinletiler serisine katılım ücretsiz olacak. Sanat ve spor camiasının yanı sıra cemiyetin önde gelen isimleri bu etkinlikte yerini alacak.