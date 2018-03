Bülent Ertekin

RP’li Sincan Belediye Başkanının düzenlediği “Kudüs Gecesi”ni bahane eden cuntacılar 4 Şubat 1997’de 15 tank ve 20 kariyeri ilçeden geçerek Yenikent’teki tatbikat alanına gitti. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bunun üzerine Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı görevden aldı. Gelişmeler, koalisyon ortakları arasında çatlağa yol açtı. Siyasiler arasında yaşanan gerginlik, toplum tabanında da karşılık buldu. Bazı sivil toplum kuruluşları ‘Gel darbe yap’ dercesine mitingler düzenledi. Bunlardan güç bulan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek “Sincan’da demokrasiye balans ayarı yaptık” açıklamasıyla ‘postmodern darbe’nin kapısını araladı.



28 ŞUBAT POST MODERN DARBENİN TANIMI



Bin yıl sürecek demişlerdi. Lâkin plânları bozan yüce Rabbim buna izin vermedi. Bırakın 1000 yılı; 100 yılı, 50 yıl bile sürmeden başlarında parçalandı zir-ü zeber param parça oldu, oldular.

Elhamdulillah.

Lâkin yaptığı yıkım ve tahribat hala devam ediyor. Ortada kendini bilmezler her ne kadar;



28 ŞUBAT, POST MODERN DARBE BİTTİ

diyorsa da

YALAN SÖYLÜYOR!!!

Gelin birde yapılan tahribatlara ve sayılarına bir göz gezdirelim.



28 Şubat 1997'de gerçekleşen post-modern darbenin üzerinden tam 20 yıl geçti. Geçen bu sürede 28 Şubat dönemine ait hak ihlalleri izlerini bugün de taşıyor. Elde edilen bilgilere göre o dönemde yargılanıp mahkum edilen 600 kişi halen cezaevlerinde bulunuyor. İşin üzücü tarafı ne olacaklarıda belli değil.

28 Şubat’ta 17 bin kamu görevlisi işten atıldı. İşin üzücü, üzücü olduğu kadar düşündürücü olan tarafı bu zulüm ve haksızlığın bir kısmı Ak Parti hükümeti yönetimdeyken gerçekleştirilmiş seçim vaatlerinde bu zulmün durdurulacağı defaatle bildirildiği halde hiçbir tazminat verilmemiştir.

28 Şubat’ta post modern darbede 5 bin 162 öğretmen işten atıldı.

Acaba tazminatları ödendimi?

Yâda mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi bir çalışma yapıldı?

Maddi sıkıntılar nedeni ile bin bir güçlükle girilen üniversitelerden başörtüsü bahanesi ile atılan kızların sayısı sayılamayacak kadar çoktu.

Sonrası?

Sonraları ne oldu?

İade-i itibar yâda...

28 Şubat’ın darbeci paşaları bir çok yolsuzluk olayına bulaşmış bankaların hortumlanması olaylarında suç örgütlerinin elebaşları olmuştur. Bunlar için günümüze gelinceye kadar hiçbir hukuki soruşturma yapılmamış devletimizin paraları büyük yolsuzluklar ile belirli şahısların elinde toplanmıştır. Bugün ne hikmetse paşaların yargılanması ve gerekli cezaların verilmesi için sanki bir kıpırdanmalar görüyor gibiyiz. Niçin bu zamana kadar bekletildi?

Neden?

sorular sorular.

Basın yolu ile dindar insanlar hedef alınarak türlü türlü kumpaslar ile darbecilere yol açan ANLI ŞANLI BASIN ve onun ortakları olup davetiyelerde bulunanlar? Hal, köşkler içerisinde vazifelerini KISMEN KUYRUKLARINI KISTIRMIŞ BİR VAZİYETTE DEVAM EDİYORLAR. Yani o gün yapılan zulümler yapanların yanlarına

KÂR KALDI.

28 Şubat darbesinden en fazla sıkıntıyı Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun inançlı personeli çekmiştir. Orduda inançlı insan kalmayacak derecede tasfiyeler yapılmıştır. Bugün hala mağduriyetlerin giderilmesini bekleyen yüzlerce subay ve astsubay personelimiz mevcut.

Bunlar sadece ilk anda aklımıza gelen mağduriyetler. Bugün hâlâ içimizdeki DENYOLAR;

28 Şubat POSTMODERN DARBENİN BİTTİĞİNİ söyleseler de bize göre biten hiç birşey yok.

Bugün o zulüm hala devam ediyor. KİM bitti diyor ise

YALAN SÖYLÜYOR!!!

Dilek, temenni ve duamız odur ki; iktidarda bulunan hükümetin-- ki en büyük sıkıntıyı parti ve şahıs olarak onlar ziyadesi ile çektiler-- bir an önce hukuku hareketlendirip önce MAZLUMLARA HAKLARINI İADE

sonrasında da

1000 yıl sürecek diyerek ülkeyi büyük bir kaosun, maddi ve manevi olarak çöküşün eşiğine getiren tüm müsebbiblerini tekrar adaletin önüne getirip gerekli cezayı vermesidir.



Selâm ve dua ile..