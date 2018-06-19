KİM PKK’LI, KİM FETÖ’CÜ

Ergün Aydoğan

Kendileri dışında herkes PKK’lı ve FETÖ’cü. Bunu diyenler geçmişte bu gruplarla her türlü ilişki içinde olanlar…

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır’da miting yaptı. Miting beklenenden kalabalıktı, coşkuluydu. Birileri şaşırdı, rahatsız oldu, başladılar; CHP’li veya normal vatandaşlar değil hepsi HDP’li demeye. Daha önce de o bölgelerde yapılan mitinglerde Türk bayrağı olmamakla suçlama yapıyorlardı. Şimdi herkesin elinde Türk bayrağı olunca bu defa katılanlara HDP’li, PKK’lı suçlaması yöneltiyorlar.

TV’lerden değil, bizzat Diyarbakır miting meydanında olduğumuz için katılanların profillerini, davranışlarını canlı olarak gözlemledik. Biz HDP bayrağı görmedik. Sonradan bir iki tane oluğunu öğrendik ama yığınsal, kitlesel bir HDP katılımı asla görmedik. Katılanlarda HDP’ye yönelik bariz bir davranış gözlemlemedik. Münferit olarak bir iki HDP bayrağına bakarak gelenlerin tümünü HDP’li gibi görmek, PKK ile işbirliği yapıyor demek söyleyenler kötü niyetli değilse; büyük haksızlık. Oraya gelenlere, o meydandan barış ve kardeşlik mesajları veren Muharrem İnce’ye büyük saygısızlık.

Bir iki HDP bayrağına takılmak yerini yüzlerce Türk bayrağı niye görülmüyor?

Bu suçlamaları yapanların sesi çok çıktığı için algı oluşturmaları kolay oluyor. Erdoğan söylüyor; propagandistleri her yerde tekrar ediyor.

Erdoğan HDP ile çözüm süreci yürütüyor; barışçı lider… İmralı’ya elçi gönderiyor; barışçı lider… Kandille temaslar kurduruyor; barışçı lider…

16 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır meydanında; Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ninde katıldığı toplu açılışta Türk ve Kürdistan bayrakları, AKP flamaları yan yana açıldı, Barzani ile kol kola fotoğraflar çektirildi, megri megri türküleri gözyaşları içinde söylendi; barışçı lider, çözüm arayan lider olarak ilan edildi.

O meydanda Öcalan’ın mektubu okutuldu; barışçı lider…

Türkiye’nin de bölünme projesi BOP eşbaşkanıyım dedi; barışçı lider… Lazistan, Kürditan dedi; barışçı lider… seçimde oy ihtiyacı olunca; milliyetçi lider…

Şimdi bir iki HDP bayrağı üzerinden Muharrem İnce’nin mitingine gelenlere HDP’li demek...

Peki bu HDP Meclis’te temsil edilmiyor mu? HDP anayasal bir parti değil mi? HDP’nin varlığı mı suç, yoksa Meclis’te temsil edilen, seçimlere giren anayasal bir parti ile görünmek mi suç? Ayrıca bir adayın, partinin mitingine başka partililer katılamaz mı? Yasa dışı bir örgüt değil ise anayasal bir partilinin başka bir parti veya adayın mitingine katılması nasıl suç sayılabilir. Ve siz geçmişte o oluşumlarla her türlü ilişkiyi, meşru sayarken…

HDP anayasal bir parti değilse, 90 milyon TL hazine yardımı neden verildi?

Benzer suçlamalar FETÖ’cülük içinde geçerli. FETÖ’yü büyütüp, besleyip, kendi zamanlarında büyüdüğünü kabul edip, ne istedilerse verdik deyip, sonra kendine göre bir milat koyup, o konulan milattan sonra herkesi FETÖ’cü ilan etmek ne kadar gerçekçi ise…

E biz onların ihanet şebekesi olduğunu göremedik. Size ihanet şebekesi olduklarını söyleyenlere kulak asmadınız, gelinen noktada bir zamanlar ihanet şebekesi diyenlere şimdi FETÖ’cü suçlaması getiriyorsunuz. Neden? Çünkü ilişki kurduğunuz dönemi meşru sayıyor, kendinize göre milat koyuyor, o milattan sonra sizin dışınızdakileri FETÖ’cü ilan ediyorsunuz.

Tamam FETÖ’de milat koyuyorsunuz da diğer olaylarda niye milat koymuyorsunuz. Mesela doğmadan okula gittiğinizi varsayarak tek parti dönemini suçlarken milat koymak aklınıza gelmiyor. İhtiyaca göre milat, ihtiyaç olduğunda gidebildiğin kadar eskilere git…

Hiç kimseden daha temiz değilsiniz…