Kırmızı ışıkta geçip hasta taşıyan ambulansla çarpıştı

Adana'da kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulans ile kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ambulanstaki hemşire yaralanıp gözyaşlarına boğuldu. Kalp krizi geçiren kadın hasta ise dakikalarca hastaneye gitmeyi bekledi, kocası bir an olsun elini bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kalp krizi geçiren Nazlı Arslan kendisine refakat eden kocası Kazım Arslan ile birlikte özel bir hastanenin 01 AAS 030 plakalı ambulansıyla yola çıktı. Bu arada ambulansta da yaşlı kadına ilk müdahale yapılarak kendine gelmesi sağlandı. Kadının durumu acil olduğu için ambulans sürücüsü Volkan Ilgın ambulansın sirenini açıp yoluna devam etti. Bu arada ambulans Cumhuriyet Caddesi'nden Ziyapaşa Bulvarına geldiği sırada Ziyapaşa Bulvarı'ndan D-400 istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçen Bişar K.'nin kullandığı 01 JY 790 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç refüje çıkıp yön levhasını devirirken, ambulans savruldu. Kazada, ambulansta Nazlı Arslan'a müdahalede bulunan hemşire Ceren B. yaralandı. Bacağı kırılan Ceren B. gözyaşlarına boğularak başka bir ambulansın gelmesini bekledi.

Bu arada meraklı vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Kalp krizi geçiren Arslan'a kaza yapan ambulansta müdahale edildi. Kazım Arslan ise eşinin elini hiç bırakmayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen ambulansla da bacağı kırılan hemşire hastaneye götürüldü.

Diğer ambulans ile kalp krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Bişar K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bu arada, hafif ticari aracın içinde Çin uyruklu olduğu bildirilen 2 kişinin de olduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.